5G, Samsung acquisisce la spagnola Zhilabs per analisi rete

Samsung sta puntando forte sul 5G. Per rimanere competitiva nella corsa alla nuova tecnologia, il colosso coreano ha acquisito Zhilabs, una società di analisi dei dati di rete con sede Barcellona. Samsung non ha ancora rivelato l’entità dell’accordo, ma è il primo segnale concreto degli investimenti da 22,23 miliardi di dollari annunciati ad agosto, riguardanti aziende che si occupano di Intelligenza artificiale, 5G e componenti elettroniche per automobili. Il gigante hi-tech aveva anche dichiarato di voler portare a mille il numero dei suoi ricercatori impegnati sull’intelligenza artificiale su più sedi globali.

L’azienda spagnola fornisce analisi di rete

Fondata nel 2008, Zhilabs fornisce analisi sulle condizioni della rete e sul traffico dati per circa 50 società di telecomunicazioni, tra cui Hewlett Packard e Vodafone. I suoi prodotti vengono utilizzati per analizzare e testare le prestazioni della rete in tempo reale. Poiché i sistemi sviluppati consentono di rilevare e correggere automaticamente i problemi di servizio, grazie all’Intelligenza artificiale, Zhilabs potrebbe aiutare Samsung nel lancio di nuovi servizi relativi all'Industry of things, all’Internet of things e alle smart cars.

“5G porterà a servizi senza precedenti”

“Il 5G consentirà di fornire servizi senza precedenti, per i quali gli strumenti di analisi di rete automatizzati e intelligenti sono fondamentali”, spiega Youngky Kim, presidente e General Manager di Samsung. “L’acquisizione di Zhilabs aiuterà Samsung a soddisfare queste richieste per assicurare a ciascun abbonato il miglior servizio possibile. Oltre al 5G, l’intento è quello di investire anche in altre opportunità di business legate alle tecnologie emergenti”. Secondo il CEO di Zhilabs Joan Raventos “la tecnologia 5G potrebbe rappresentare un punto di non ritorno nel campo delle telecomunicazioni, ma avrà successo solo se la qualità delle reti che trasferiscono le informazioni potrà essere misurata e migliorata per fornire un’esperienza migliore agli utenti. Zhilabs è lieta di entrare a far parte della famiglia Samsung e di fornire i prodotti software utili per monitorare in modo efficiente le reti 5G”.