Coronavirus, gli aggiornamenti dell’Oms anche su Facebook Messenger

Nell’ottica di una comunicazione che si basi sempre di più su notizie certificate e scientificamente consolidate, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di ampliare il proprio raggio per quanto riguarda la diffusione di informazioni sul web e, dopo il chatbot attivo su WhatsApp, ha lanciato anche quello su Facebook Messenger. A comunicarlo, oltre ad un articolo apparso proprio sul sito dell’Oms, anche una nota diramata dal nostro Ministero della Salute.

Come funziona il servizio

Nella stessa modalità tecnica scelta per WhatsApp, anche per quanto riguarda Messenger gli esperti informatici dell’Oms hanno messo in campo quello che si chiama in gergo chatbot, ovvero un sistema di risposta automatica. “WHO Health Alert”, questo il nome del servizio, permetterà di avere accesso ad una variegata serie di argomenti, dagli ultimi numeri e dati sulla pandemia nel mondo alle misure segnalate dalle autorità sanitarie per proteggersi dal contagio. E poi ancora si potranno avere informazioni certe sui sintomi e le modalità di diffusione di Covid-19, conoscere i consigli per viaggiare sicuri e saperne di più sulle fake news che circolano in rete. Per poterlo utilizzare gli utenti che lo desiderano dovranno andare sulla pagina Facebook dell’Oms e premere su “Invia un messaggio”, oppure cliccare su questo link. Dopo aver selezionato il numero 5, corrispondente alla lingua italiana, si riceverà un messaggio di risposta con una lista contenete alcuni dei temi previsti dagli esperti. Basterà scegliere il tema di interesse e inviate il numero che lo contraddistingue per ottenere tutte le informazioni. Il servizio è accessibile anche in inglese, francese, spagnolo e arabo.

Il piano dell’Oms

Come spiega il sito dell’Oms, il servizio “WHO Health Alert” ha già raggiunto oltre 12 milioni di persone tramite WhatsApp. Qui, per iscriversi basta cliccare da smartphone su questo link e inviare un semplice messaggio con scritto “hi”. A questo punto e come per Messenger si può scegliere su quali temi ricevere le informazioni. La scelta di rivolgersi alle app del gruppo Facebook, dicono dall’Oms, è stata dettata dal fatto che in esse il traffico è aumentato di oltre il 50% in questo periodo. Visti questi numeri, le informazioni potrebbero essere veicolate ad un potenziale pubblico di 4,2 miliardi di persone e “aiutare le persone a proteggersi dal Covid-19, prevenirne la diffusione e comprendere al meglio le notizie relative alla malattia”.