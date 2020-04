PS4, una novità in arrivo su “Gran Turismo Sport” con la patch 1.57

“Gran Turismo Sport”, simulatore di guida sviluppato da Polyphony Digital e pubblicato da Sony Computer Entertainment per PlayStation 4 nel 2017, è il settimo capitolo principale della saga di videogiochi “Gran Turismo” e ancora oggi uno tra i più apprezzati del genere. Proprio Playstation, dalle pagine del blog ufficiale, ha comunicato per il 23 aprile l’arrivo della patch 1.57 all’interno del titolo, con una sostanziale novità in arrivo: la presenza della Toyota GR Supra RZ 2020 (N300).

La storia della Supra

Come spiega Kazunori Yamauchi, presidente di Polyphony Digital, la produzione della vera Toyota Supra era stata interrotta alcuni anni fa, precisamente nel 2002, con il seguente dispiacere dei tanti fan dell’iconica vettura sparsi in tutto il mondo. Poi però la macchina è ricomparsa sulle scene, in particolare al North American International Auto Show, nell’edizione 2019. A lavorare al ritorno e allo sviluppo di questa vettura, che riprende il motore a 6 cilindri in linea e la trazione posteriore, era stato il team guidato dall’ingegnere Tetsuya Tada. “Bilanciata in maniera ottimale, con una distribuzione del peso di 50 a 50 e baricentro basso, l’auto è caratterizzata da una potente accelerazione e dotata di turbo Twin Scroll. La rapida risposta permessa dalla carrozzeria larga e dal passo corto è il risultato di un progetto volto a dare vita all’auto sportiva ideale. Le linee eleganti e il suono del motore a sei cilindri in linea le conferiscono una presenza senza pari”, scrive Yamauchi sul blog della console di casa Sony.

Livree particolari

Adesso, con l’ultimo dlc di “Gran Turismo Sport”, attualmente in vendita sul PS Store a 19,99 euro, farà la sua comparsa la GR Supra RZ che è stata progettata non solo per le competizioni motoristiche reali su pista, ma anche per quelle dei circuiti virtuali presenti all’interno del titolo. Il modello 2020, nello specifico, sarà particolarmente rifinito e disponibile con livree di diverse e particolari colorazioni. L’update, spiega Sony, è disponibile per tutti gli utenti che possiedono il gioco a partire dalle ore 8 del 23 aprile.