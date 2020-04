La data da segnare sul calendario, per gli appassionati di videogiochi e motori, è quella del 10 luglio prossimo quando uscirà “F1 2020”, titolo ufficiale riconosciuto dalla FIA e sviluppato da Codemasters, che ne ha dato l’annuncio anche sui social network. Il titolo sarà disponibile per PlayStation 4, per tutta la famiglia di dispositivi Xbox One inclusa Xbox One X, per PC Windows (sia tramite copia fisica sia in copia digitale via Steam) e, per la prima volta in assoluto, anche per Google Stadia.

La Deluxe Edition

Tra le novità già confermate, nella stagione al momento ferma ma in cui Lewis Hamilton potrebbe eguagliare il record di sette mondiali vinti che appartiene a Michael Schumacher, proprio al campione tedesco è dedicata la Deluxe Edition del titolo, che includerà contenuti esclusivi e tre giorni di accesso anticipato al gioco. In questa versione particolare del videogioco si potranno guidare quattro delle sue auto più iconiche ovvero la Jordan 19, la Benetton B194, la Benetton B195 e la leggendaria Ferrari F1-2000. Gli utenti che la acquisteranno, riceveranno anche contenuti esclusivi tra livree e articoli per la personalizzazione del pilota. Il tutto, pensato anche per celebrare il 70esimo anniversario della Formula 1. Paul Jeal, direttore del franchising del gioco ha detto che “F1 2020 promette di essere il nostro titolo più grande e innovativo fino ad oggi. I nostri utenti troveranno una profondità di gioco ancora maggiore con l'introduzione della nuovissima funzione ‘My Team’, insieme alla personalizzazione del numero di tappe possibili per il campionato che consentono di scegliere di correre solo sulle tracce preferite”.

Alcune novità

Altra novità, appunto, sarà rappresentata dalla modalità “My Team” che oltre alla consolidata e classica modalità carriera dei giochi, permetterà di sperimentare la F1 in qualità di pilota-manager, offrendo una visione unica del mondo della velocità. Come si legge anche sul sito ufficiale del gioco, è confermato un gradito ritorno, quello che riguarda lo schermo condiviso per due giocatori che permetterà di mostrare ai propri amici le abilità al volante dei bolidi della F1.