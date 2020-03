“Assetto Corse Competizione” arriverà anche su console

Una notizia interessante, per tutti gli appassionati di videogiochi e di titoli legati al mondo dei motori. “Assetto Corse Competizione”, dopo esser stato rilasciato per Pc, sarà disponibile anche per i possessori di PS4 e Xbox One, a partire dal 23 giugno prossimo al prezzo di 39,99 euro.

Una simulazione realistica

Il racing game, una simulazione motoristica particolarmente realistica, è targato 505 Games ed è sviluppata dall’italiana Kunos Simulazioni e porterà così anche su console la vera atmosfera del campionato GT3, consentendo ai giocatori di gareggiare con piloti ufficiali, squadre, macchine e circuiti riprodotti con uno tra i più alti livelli di realismo mai proposti all’interno di un titolo del genere. Il gioco offre infatti un’accurata ricostruzione dei tracciati (grazie all’utilizzo della tecnologia LaserScan), delle condizioni meteo variabili in tempo reale e delle gare notturne, giusto per citare alcuni esempi.

Il pacchetto omaggio

All’interno del blog di 505 Games, viene anche specificato che chi prenoterà il gioco in anticipo riceverà in omaggio l’espansione Intercontinental GT Pack, che comprende il campionato ufficiale Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Questo pacchetto aggiuntivo sarà comunque disponibile entro la fine dell’estate anche per coloro che non avranno prenotato il gioco, al prezzo di 14,99 euro. Questa espansione comprende alcuni famosi circuiti internazionali (Kyalami Grand Prix, Suzuka, Weathertech Raceway Laguna Seca e Mount Panorama), oltre a 45 nuove livree, 30 nuovi team e 50 piloti.

Le novità in arrivo

Per i possessori della versione per Pc, attualmente disponibile su Steam, ci sono comunque alcune novità in arrivo. Dal prossimo aprile arriva l’update 1.4 che porterà nel gioco nuove funzionalità, tra cui lo showroom di automobili e diverse possibilità di personalizzazione di auto e piloti, oltre a nuove modalità per il gioco online. Quindi sono previste anche due nuove espansioni a pagamento: il pacchetto GT4 Pack, che aggiunge 10 nuove auto della classe GT4 (sia su PC e sia su console, in quanto previsto in estate) e il British Pack, che introduce 3 nuovi circuiti che completano il calendario a 7 gare del British GT Championship (anche in questo caso, essendo previsto il prossimo inverno, arriverà per tutte le piattaforme).