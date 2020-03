L’E3 2020, la tanto attesa kermesse dedicata ai videogiochi che si tiene tutti gli anni a Los Angeles, in programma quest’anno dal 9 al 11 giugno, non si farà più a causa del coronavirus (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA). Lo ha comunicato ufficialmente l’Esa (Entertainment Software Association), in un comunicato ufficiale diffuso sul suo sito ufficiale, confermando i rumors trapelati in rete nelle scorse ore.

L’annuncio dell’Esa

“Dopo un'attenta consultazione con le nostre aziende associate in merito alla salute e alla sicurezza di tutti nel nostro settore - i nostri fan, i nostri dipendenti, i nostri espositori e i nostri partner E3 di lunga data - abbiamo preso la difficile decisione di annullare l'E3 2020, prevista dal 9 all'11 giugno a Los Angeles”, si legge nel comunicato dedicato.

“A seguito delle crescenti e schiaccianti preoccupazioni per il virus COVID-19, abbiamo ritenuto che questo fosse il modo migliore di procedere durante una situazione globale senza precedenti. Siamo molto delusi dal fatto che non siamo in grado di organizzare questo evento per i nostri fan e sostenitori. Ma sappiamo che è la decisione giusta in base alle informazioni che abbiamo oggi".

Nell’annuncio, l’azienda ha aggiunto che si organizzerà con gli espositori e i partecipanti al fine di fornire “rimborsi completi”.

Ulteriori dettagli

Stando a quanto comunicato dall’Esa, probabilmente la società potrebbe rimediare alla cancellazione della fiera di portata internazionale, organizzando un evento di presentazione in streaming: “Stiamo anche esplorando le opzioni con i nostri membri per coordinare un'esperienza online per mostrare annunci e novità del settore nel mese giugno 2020”. Per ora tuttavia, non si hanno ulteriori dettagli in merito. “Non vediamo l'ora di presentarti l'E3 2021 come un evento reinventato che riunisce i fan, i media e l'industria in una vetrina che celebra l'industria mondiale dei videogiochi”, aggiunge l’azienda. L’E3 2020 è solo l’ultimo di una lunga serie di eventi tecnologici cancellati o rinviati per via dell’epidemia di coronavirus. La lista include la Game Developers Conference, la F8 di Facebook, la Nvidia's GPU Technology Conference, Google I / O 2020 e SXSW ad Austin.