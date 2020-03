Rainbow Six Siege si aggiorna e permette a tutti gli appassionati del titolo targato Ubisoft che giocano su Ps4, Xbox One e Pc di entrare nel quinto anno con il primissimo update del 2020, dal titolo “Operation Void Edge”. Sono tante le novità previste per uno tra gli sparatutto più apprezzati dalla community videoludica, le più significative riguardano l’introduzione di due nuovi operatori oltre a tutta una serie di altre migliorie.

Due nuovi operatori

Iniziando a parlare proprio degli operatori, tra gli attaccanti, spicca l’arrivo di Iana, origini olandesi e dotata di un replicatore olografico che fornisce una valida alternativa ai droni, attraverso una duplicazione virtuale del proprio aspetto, compresi i movimenti, che possono mettere in grande difficoltà i difensori. Iana, si legge nel blog di Ubisoft che presenta l’update, però non può sparare o utilizzare gadget secondari e mentre utilizza la sua arma olografica, il suo corpo reale è totalmente indifeso, quindi i compagni di team devono essere molto attenti su dove e quando impiegarlo. Il secondo operatore è Oryx, un corpulento difensore di origine giordana che ha la caratteristica, grazie ad uno scatto speciale, di poter pattugliare gli ambienti con grande efficacia e spostarsi con particolare facilità, attraversando anche pareti non rinforzate e barricate di legno. Oryx ha inoltre la capacità di saltare e sbirciare o arrampicarsi attraverso i portelli rotti, permettendogli di muoversi furtivamente sulle mappe.

Una mappa rivisitata

E a proposito di mappe, Void Edge include anche una rielaborazione completa di una delle mappe originali di Siege, ovvero Oregon. La riprogettazione sviluppata dagli ingegneri crea maggiori opportunità strategiche per attaccare e difendere i siti delle bombe. Inoltre, una scala aggiuntiva per il congelatore del seminterrato apre nuovi punti di accesso, mentre la grande torre ora si collega direttamente alla cucina. Ubisoft spiega che i possessori del Pass Anno 5, avranno l'accesso a questi due operatori e a sei nuovi operatori della quinta stagione, oltre a sei nuovi copricapo e uniformi esclusivi, sin da subito. Mentre per gli altri bisognerà aspettare il 17 marzo per acquistare gli operatori coi crediti di gioco. I giocatori avranno anche gli stessi vantaggi VIP di sempre. I possessori di Pass Anno 4 che rinnovano il Pass per l’Anno 5 riceveranno anche 600 crediti R6, oltre a due pacchetti Alpha leggendari e tre epici. Tra le altre novità, sarà prevista la riduzione del prezzo per gli operatori Mira e Jackal, Lion e Finka e, infine, Mozzie e Gridlock. In un video, pubblicato sul canale YouTube di Ubisoft, si possono scoprire tutti i retroscena legati al nuovo aggiornamento.