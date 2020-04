Death Stranding per Pc rinviato, fissata la data di uscita a luglio

"In seguito alla temporanea chiusura degli uffici di Kojima Productions, abbiamo dovuto rinviare il lancio della versione per Pc di Death Stranding al 14 luglio 2020. Questo ci consentirà di avere più tempo per lo sviluppo del gioco considerando l'attuale situazione di smart working. Grazie a tutti per la pazienza e il continuo supporto!". Con queste parole, apparse sul canale ufficiale di Twitter, lo studio fondato da Hideo Kojima, padre del pluripremiato titolo già uscito su PlayStation 4 lo scorso novembre, ha annunciato la nuova data di uscita del titolo su personal computer.

Il rinvio di oltre un mese

Si tratta di un rinvio abbastanza importante, dato che in un primo momento la medesima versione del titolo era stata programmata per arrivare sul mercato il 2 giugno, ma oggi, causa emergenza legata alla pandemia mondiale di coronavirus, è arrivato l’annuncio dello spostamento, in calendario dunque più di un mese dopo quanto originariamente previsto dagli sviluppatori di Kojima Productions.

La trama del gioco

“Death stranding”, come detto un gioco in esclusiva per PlayStation, si svolge in un affascinante ed incontaminato scenario open world, una versione post-apocalittica degli Stati Uniti d'America, molto simile ai paesaggi dell’Islanda. Qui, un evento noto proprio come death stranding, ha fatto si che comparissero creature note come "Creature Arenate" che hanno portato sulla Terra un terribile evento chiamato “timefall”, una particolare pioggia che ha la capacità di manipolare il tempo di tutto ciò che tocca, facendo germogliare e crescere le piante a un ritmo estremamente veloce e facendo invecchiare e deteriorare ogni entità e oggetti, per esempio uomini, carichi e strutture. Il protagonista del gioco, un corriere indipendente, viene coinvolto in un incidente durante il trasporto di un cadavere, ritrovandosi nel bel mezzo di un territorio popolato dalle "Creature Arenate" e catturato da una di esse. Una volta scampato a questa situazione, per Sam si aprono le porte di un vero e proprio viaggio per la salvezza dell’umanità.

Alcuni dei premi vinti

Il gioco, sebbene pubblicato a 2019 quasi concluso, ha subito raccolto i favori della critica e del pubblico. Tra i riconoscimenti tributati al titolo, quello dei i lettori di PlayStation Blog, che lo avevano eletto “Game of the Year”, votandolo anche come videogioco con la miglior narrazione, quello con il miglior comparto grafico, la miglior colonna sonora ed in definitiva eleggendolo come miglior esclusiva PS4 per l’anno passato. A Norman Reedus è stato riconosciuto il premio come miglior interpretazione e a Kojima Productions quello di software house dell’anno.