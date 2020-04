Fifa 20 Stay and Play Cup: 20 calciatori famosi si sfidano a distanza

Electronic Arts e la Fifa hanno annunciato il torneo “Fifa 20 Stay and Play Cup” che dal 15 al 19 aprile vedrà alcune delle stelle del calcio sfidarsi in incontri virtuali su Fifa 20. La competizione fa parte dell’iniziativa “Stiamo a casa, Giochiamo insieme”, con cui EA invita la community dei videogiocatori a rispettare le misure restrittive introdotte per limitare la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24).

Il calendario del torneo

Il torneo inizierà mercoledì 15 aprile. Ogni giorno si svolgeranno quattro partite, fino ad arrivare a domenica 19 aprile, quando si disputeranno le semifinali e la finale. Ecco il calendario:

• Mercoledì 15 aprile – Venerdì 17 aprile, round 1,2 e 3: Le partite di disputeranno alle 18:00 (ora italiana)

• Sabato 18 aprile, quarti di finale: Le partire di disputeranno alle 18:00

• Domenica 19 aprile, semfiinali: Le partite di disputeranno alle 19:00. La gran finale, invece, si giocherà alle 20:30

In Italia il torneo sarà trasmesso da Sky Sport.

I partecipanti

Al torneo prenderanno parte alcuni dei nomi più celebri del mondo del calcio. Ecco l’elenco completo:

AIK: Nabil Bahoui

Ajax: Sergiño Dest

Atletico Madridr: Joao Felix

Brondby: Jesper Lindstrøm

Chelsea: Cesar Azpilicueta

Dortmund: Achraf Hakimi

Djurgården: Jesper Karlström

FC Copenhagen: Mo Daramy

HJK Helsinki: Nikolai Alho

Liverpool: Trent Alexander Arnold

Lyon: Bruno Guimaraes

Manchester City: Phil Foden

Marseille: Saîf Khaoui

PSG: Juan Bernat

PSV Eindhoven: Mohamed Ihattaren

Real Madrid: Vinicius Jr

Roma: Justin Kluivert

Tottenham Hotspur: Serge Aurier

Porto: Fabio Silva

Valencia: Manu Vallejo

L’obiettivo di Electronic Arts

“Vogliamo avvicinare la comunità calcistica globale alla EA SPORTS Fifa 20 Stay and Play Cup, in modo che milioni di fan possano provare l’emozione delle loro squadre preferite e dei calciatori professionisti che giocano, anche quando dobbiamo stare distanti”, spiega Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts. Con la campagna “Restiamo a casa, giochiamo insieme”, l’azienda sta cercando di aiutare le persone di tutto il mondo a trovare altri modi per stare insieme attraverso il gioco. “Congiuntamente con il contributo delle donazioni che stiamo apportando, speriamo di avere un impatto positivo sulla vita delle persone in questo momento difficile”, conclude Wilson.