La giornata di martedì 14 aprile per i server di Electronic Arts, software house produttrice tra gli altri anche dell’acclamato titolo di simulazione calcistica Fifa 20, è stata particolarmente travagliata. Sin dalle prime ore della mattinata, come testimoniano anche i dati pubblicati dal sito specializzato “Downdetector”, si è verificata una pioggia di segnalazioni (circa 2000 ieri) che riguardavano malfunzionamenti dei server e i social sono stati inondati di proteste. Era praticamente impossibile giocare ai titoli Ea, tra cui Apex Legends e Battlefield 5 ma Fifa 20 in particolare. “Abbiamo subìto una serie di attacchi DDoS che ora siamo stati in grado di risolvere. Se hai ancora problemi di accesso, ti preghiamo di contattarci”, hanno scritto gli esperti informatici sul profilo di Twitter “Fifa Direct Communication, confermando così le criticità.

Stop momentaneo ad alcune modalità

Le difficoltà di accesso al gioco, a poco a poco, sembravano essere superate. “Attualmente stiamo esaminando i problemi che riguardano i nostri servizi” hanno scritto sulla piattaforma di microblogging da Electronic Arts, sottolineando di aver temporaneamente disabilitato, per quanto riguarda Fifa 20, la creazione delle partite nelle modalità Fut e Volta Football, continuando a lavorare per tentare di risolvere le problematiche dei server. In realtà già da oggi, 15 aprile, sempre “Downdetector”, è tornata ad aver picchi medio-alti di segnalazioni, superando quota 800, nonostante gli esperti informatici di Ea, in un altro tweet, abbiano segnalato di aver riattivato la creazione delle partite.

Lento ritorno alla normalità

Dalle segnalazioni degli utenti online, dunque, sembrerebbe che la situazione non sia del tutto risolta ma che proceda verso un lento ritorno alla normalità. L'accesso alle modalità multiplayer di Fifa 20 paiono creare meno difficoltà agli utenti, con il matchmaking, funzione che permette di far incontrare virtualmente due sfidanti, che dopo una serie di criticità sembra essere tornata a lavorare regolarmente. Si registrano comunque ancora ping alti, che potrebbero comportare una minor fluidità di gioco e che, però, potrebbero essere un segnale di un timido miglioramento della situazione.