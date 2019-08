Fifa 20 e le novità della modalità Volta

Game Show riprende da dove aveva interrotto, o quasi. Se nell’ultimo pezzo avevamo parlato soprattutto di Pes 202 con le grandi novità della simulazione calcistica di Konami, vale la pena dare un occhio anche a quelle dell’eterno rivale Fifa. Nel nuovo capitolo del videogame di punta di Ea Sports c’è un ritorno all’antico (già in Fifa 97 c'era il "calcetto" in modalità Indoor) con la riscoperta del calcio di strada.

Si chiama Volta Football la modalità che proietta nel passato (o nel futuro, dipende dalla prospettiva che si adotta) i giocatori che sui campetti di strada e nelle gabbie dove la palla e il gioco non sono mai fermi e che potranno utilizzare quanto imparato sui terreni e negli stadi più famosi del mondo e viceversa. Un calcio votato al dinamismo e alla creatività a cui dare sfogo grazie al consolidato engine di Fifa a cui aggiunge meccaniche uniche da attuare in diversi tipi di confronti all’interno della Volta House (Sopravvivenza, Niente Regole e First to X).

Con Volta si potrà essere promossi o retrocessi

Si parte dalla modalità calcio d’inizio con gli assi del mondo del pallone che possono cimentarsi in uno sport che non è esattamente quello in cui sono soliti dare spettacolo. E se non bastasse Volta ha sia la modalità storia che quella Tour che porterà i protagonisti in giro per il Pianeta in un’esclusiva tournée e nella Volta League Online dove si potrà essere promossi o retrocessi a seconda delle proprie prestazioni. Basterà ad accontentare i fan orfani di alcune prestigiose licenze, a partire da quella della Juventus passata nel clan Pes? Non resta che aspettare il giudizio del pubblico e quanto da qui alle rispettive uscite sapremo dei due titoli. Restate sintonizzati perché la sfida è davvero appena iniziata.

