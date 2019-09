Sale l’attesa per l’uscita di Fifa 20, la simulazione calcistica targata Electronic Arts che gli appassionati troveranno in vendita per Pc, Ps4 e Xbox One a partire dal 27 settembre nell’edizione standard e dal 12 settembre in una versione demo di prova. Ad aumentare la discussione tra coloro che decideranno di acquistarlo, ci ha pensato proprio oggi la casa di sviluppo americana che ha comunicato i nomi dei 100 migliori giocatori, in base alle caratteristiche di gioco, che sarà possibile trovare all’interno del titolo. Sul podio, senza grandi sorprese, ecco il trio delle meraviglie formato da Messi al primo posto, Cristiano Ronaldo al secondo e Neymar Jr. al terzo.

I magnifici 10

Le sei caratteristiche principali (velocità, tiro, passaggio, dribbling, difesa e fisico) mescolate tra loro danno una media che costituisce il valore unico del singolo giocatore: per il numero dieci argentino del Barcellona questo valore è pari a 94, il più alto in assoluto all’interno di Fifa 20. L’asso portoghese della Juventus (che nel gioco si chiamerà Piemonte Calcio dato che i bianconeri hanno chiuso un contratto di esclusiva col competitor Pes) ha un ‘overall’ pari a 93 mentre Neymar, dopo un calciomercato estivo piuttosto tormentato rimasto al Psg, lo ha di 92. Definiti i primi tre giocatori più forti, a completare la top ten ci sono Hazard del Real Madrid al quarto posto (91), poi Kevin De Bruyne del Manchester City (91), Jan Oblak, portiere dell’Atletico Madrid (91), Virgil Van Dijk del Liverpool (90), Mohamed Salah, attaccante dei Reds (90), Luka Modrić del Real Madrid (90) e Marc-André ter Stegen, estremo difensore del Barcellona (90).

Gli altri giocatori più forti

Tra i 100 super calciatori indicati come i più forti in Fifa 20, si possono trovare Mbappè del Psg in undicesima posizione, proprio a ridosso dei migliori. Chiellini, primo calciatore di nazionalità italiana, è al quattordicesimo posto, dietro a Sergio Ramos e Aguero. Diciassettesimo il difensore senegalese del Napoli Koulibaly, mentre Alisson, da più parti considerato il miglior portiere del mondo, si attesta al diciannovesimo posto davanti a Griezmann, francese appena passato al Barcellona. L’argentino Dybala si è fermato al 38esimo posto, due prima dell’estremo difensore dell’Inter Handanovic, mentre l’attaccante del Napoli Insigne è 53esimo. Chiude al centesimo posto un higlander del calcio mondiale come Zlatan Ibrahimovic, oggi al Los Angeles Galaxy, con un ‘overall’ di 85.

I migliori calciatori di Serie A e Premier League

Analizzando due tra i campionati più seguiti del mondo, la nostra Serie A annovera tra i migliori giocatori, dopo Ronaldo, il portiere del Milan Gigio Donnarumma, quindi Chiellini, Koulibaly, Dybala, Handanovic, Pjanic, Insigne, Mertens, Szczęsny, Immobile, Skriniar, Bonucci, Allan, Godin, Manolas, Milinkovic-Savic, Matuidi, Lukaku, A. Gomez, Alex Sandro e De Ligt. La miglior formazione possibile per quanto riguarda invece la Premier League inglese vede Alisson, Walker, Van Dijk, Alderweireld, Robertson, Kante, Eriksen, De Bruyne, Salah, Aguero e Sterling.