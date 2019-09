Electronic Arts è pronta a lanciare Fifa 20, che come di consueto arriverà a poche settimane dal via della stagione calcistica in tutti i maggiori campionati europei. La data di uscita ufficiale del popolare videogioco calcistico è fissata al 27 settembre, ma già da qualche giorno prima gli appassionati potranno gustare un assaggio del rinnovato gameplay e delle altre novità del titolo grazie alla demo di Fifa 20, in uscita il 12 settembre, che metterà a disposizione alcune delle migliori squadre al mondo. Come già noto, i giocatori dovranno rinunciare a nomi e divise ufficiali della Juventus, esclusiva di PES 2020, che sarà presente in Fifa come Piemonte Calcio.

La data di uscita della demo di Fifa 20

I giocatori di PlayStation 4, Xbox One, Pc e Nintendo Switch possono iniziare a prepararsi: non servirà aspettare fino al 27 settembre, o al 24 per chi ha acquistato la versione Premium, per giocare a Fifa 20. Stando alle informazioni trapelate su Reddit, dal 12 settembre EA renderà infatti scaricabile da pc e console la demo del videogioco, consentendo di toccare con mano le novità introdotte in questo nuovo capitolo, tra le quali la modalità Volta Football, che darà la possibilità di sfidarsi in strada in partite da tre, quattro o cinque giocatori per squadra.

Fifa 20 demo, la lista delle squadre disponibili

La data di lancio della demo di Fifa 20 è stata svelata da un banner circolato su Reddit, contenente anche la lista di squadre che si potranno utilizzare nella versione in uscita il 12 settembre. In questo elenco la Roma è l’unica squadra italiana, affiancata da colossi come Real Madrid, Manchester City, il Paris Saint-Germain con il nuovo arrivato Mauro Icardi, Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Per chi ama invece scegliere squadre più esotiche e meno quotate, la demo di Fifa 20 darà ai giocatori la chance di utilizzare anche Club America, Los Angeles FC e Vissel Kobe.