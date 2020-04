Usciti “Shadow of the Colossus” e “Sonic Forces” che erano stati resi disponibili per il mese di marzo, ecco che da ieri, 7 aprile, sono pronti per il download “Uncharted 4: Fine di un Ladro” e “Dirt Rally 2.0”, i due titoli scelti da Sony come giochi gratuiti dedicati ai possessori dell’abbonamento a Ps Plus per il mese di aprile 2020.

Azione ed avventura

Si tratta di due titoli che sembrano aver accolto i favori della community, spaziando dai motori ad un gioco di azione ed avventura come Uncharted 4, sviluppato da Naughty Dog nel 2016, quarto capitolo della celebre saga. Il gioco è stato sin da subito giudicato positivamente da critica e pubblico, risultando come il videogioco più premiato del 2016 e inserito tra l’altro da Metacritic, autorevole sito web statunitense che si occupa di recensioni dedicate ad album musicali, film o videogiochi, tra i migliori prodotti della categoria per quanto riguarda il decennio 2010-2019. Venduto sul Ps Store a 19,90 prima di questo “regalo” ai propri abbonati, “Uncharted 4: Fine di un Ladro” vede protagonista Nathan Drake, costretto a rientrare nel giro criminale che aveva abbandonato nei precedenti capitoli, combattuto sul da farsi anche pensando a quanto sia disposto a sacrificare per l'amore dei propri cari. L’obiettivo del giocatore che ne vestirà i panni virtuali sarà dare la caccia ad un tesoro perduto insieme a Sam, Elena e Sully in un epico viaggio intorno al mondo tra isole tropicali, città piene di vita e spettacolari montagne innevate. La dimensione del download è pari a circa 50 GB.

Sulle strade da rally

“Dirt Rally 2.0” è, allo stesso modo, una piacevole sorpresa, anche considerando il valore del gioco che sullo store della console di casa Sony viene venduto a 44,99 euro. Si tratta di un simulatore di guida rallistico pubblicato da Codemasters nel 2019 che, rispetto al primo capitolo, ha visto la partecipazione insieme agli sviluppatori di alcuni piloti reali che hanno fornito feedback utili nella creazione del gioco, per renderlo quanto più realistico possibile, considerando i vari tracciati e le risposte delle auto a seconda delle situazioni. Oltre alla modalità rally, che vedrà protagoniste auto dagli anni '60 sino ad oggi, sarà presente anche, grazie alla licenza ufficiale della FIA, la modalità che ricrea il mondiale rallycross 2018. Il gioco che supporta anche il VR, il visore di realtà virtuale sviluppato da Sony e progettato per essere compatibile con la PlayStation 4, ha una dimensione di download pari a circa 28 GB.