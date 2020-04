PlayStation Now, svelati i nuovi giochi gratis in arrivo ad aprile

Sony, dopo i rumors circolati in rete nei giorni scorsi, ha svelato i nuovi titoli gratuiti in arrivo nel mese di aprile 2020 per gli utenti con sottoscrizione a PlayStation Now, il servizio che offre oltre 700 titoli in streaming o download su PS4 e Pc.

Gli abbonati potranno sperimentare tre nuovi giochi per PlayStation 4 due dei quali saranno disponibili gratuitamente solo per un periodo di tempo limitato.

I tre nuovi titoli sono Marvel's Spider-Man, Just Cause 4 e The Golf Club. La prima aggiunta sarà disponibile per tre mesi, ed esattamente fino al 7 luglio 2020. Just Cause 4, invece, farà parte del panorama di giochi offerti dal servizio solamente fino al 6 ottobre 2020. The Golf Club, invece, resterà per sempre tra i giochi disponibili nel catalogo.

I nuovi giochi del mese nel dettaglio

Marvel's Spider-Man, sviluppato da Insomniac Games, come si legge nella descrizione del titolo “ha come protagonista uno dei supereroi più amati al mondo e mette al centro dell’azione le prodezze acrobatiche, la capacità di improvvisazione e i poteri di ragnatela che hanno reso celebre l’arrampicamuri, introducendo al contempo elementi mai visti prima in un gioco di Spider-Man”.

Just Cause 4, invece, è uno sparatutto in terza persona open world sviluppato da Avalanche Studios. “L’agente Rico Rodriguez arriva a Solis, un vasto territorio sudamericano dalle condizioni climatiche estreme in cui regnano i conflitti e l'oppressione. Indossa la tuta alare, aggancia il rampino personalizzabile e preparati a scatenare il caos!”, si legge nella descrizione del titolo.

PlayStation Plus: giochi aprile

Da oggi, 7 aprile, sono disponibili i due nuovi giochi gratis del mese per gli utenti con sottoscrizione al servizio PlayStation Plus.

Si tratta di Uncharted 4: Fine di un Ladro e di DiRT Rally 2.0. Entrambi i titoli potranno essere scaricati gratuitamente fino al 4 maggio.

Sviluppato da Naughty Dog, Uncharted 4: Fine di un Ladro è l’ultimo capitolo della saga che ha come protagonista Nathan Drake.

DiRT Rally 2.0, come intuibile dal nome, è un simulatore di rally, che consente di creare un pilota da portare fino ai vertici del rally internazionale, sia partecipando a corse più tradizionali che affrontando delle gare di rallycross disputate all’interno di circuiti chiusi.