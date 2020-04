Gears 5, gratis fino al 12 aprile su Pc e Xbox One

“Gears 5”, sparatutto in terza persona sviluppato da The Coalition e pubblicato da Xbox Game Studios per Microsoft Windows ed Xbox One, secondo capitolo della nuova trilogia di “Gears of War” è un altro dei numerosi titoli del momento che, vista la permanenza forzata in casa, è stato messo a disposizione gratuitamente dagli sviluppatori. In particolare, fino al 12 aprile sia su PC (sia Steam che Windows 10) sia su Xbox One per gli abbonati Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate, sarà possibile cimentarsi con il titolo senza spendere nulla.

Un nuovo aggiornamento

Come racconta anche Megan Spurr, Community Manager di Xbox Game Pass sul blog ufficiale della console di casa Microsoft, “Gears 5” ha ricevuto da poco un aggiornamento, che ora sarà possibile testare direttamente dagli appassionati del genere. Tra le più recenti novità proposte all’interno del titolo ci saranno quelle relative a “Operazione 3: Gridiron”, modalità in cui due squadre si sfidano per il controllo di una specifica area della mappa oppure quelle legate a “Orda Frenzy”, modalità che prevede sfide molto frenetiche, nella quale sono previste 12 ondate di nemici da affrontare per una durata massima di 30 minuti previsti per ogni partita.

Un titolo molto apprezzato

“Gears 5”, uscito sul mercato a settembre 2019, prosegue le vicende del precedente capitolo e si focalizza in particolare sulla figura di Kait Diaz, che si ritrova a dover disubbidire a degli ordini diretti per cercare di bloccare la minaccia e scoprire il mistero che lega i suoi incubi allo Sciame. Come ogni capitolo della serie, il titolo è composto dalle modalità storia e multiplayer (incluso il crossplay tra Xbox One e PC), entrambi giocabili anche in cooperativa online o a schermo condiviso. Tra l’altro il titolo, sembra sempre più vicino a fare il grande salto su Xbox Series X, la console di nuova generazione che dovrebbe competere sul mercato contro PS5. E questo vorrebbe dire, in termini di qualità grafica ma anche di giocabilità, un notevole miglioramento per un gioco che per i fan degli sparatutto e del mondo Microsoft rappresenta un vero e proprio punto fermo. Microsoft stessa aveva annunciato che “Gears 5” ha avuto un'accoglienza importante da parte del pubblico, diventando il titolo di Xbox Game Studios col miglior lancio di questa generazione. Nella stessa settimana di lancio è stato giocato da più di 3 milioni di giocatori, il doppio rispetto a Gears of War 4, conquistando il primo posto nella classifica dei titoli più giocati su Xbox One.