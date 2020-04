Xbox Games With Gold, svelati i giochi gratuiti di aprile 2020

Microsoft ha ufficialmente svelato quali saranno i prossimi giochi disponibili gratuitamente per tutti gli abbonati a Xbox Live e Xbox Game Pass Ultimate. È stato Larry “Major Nelson” Hryb, ad annunciare sui suoi profili social i contenuti gratuiti su cu gli utenti potranno mettere le mani nelle prossime settimane. A partire da mercoledì 1 aprile saranno disponibili per il download Project CARS 2 e Fable Anniversary. Il primo, disponibile fino al 30 aprile, è un racing game simulativo sviluppato da Slightly Mad Studios che mette a disposizione degli appassionati di auto una vasta gamma di vetture, tutte utilizzabili fin da subito. Uno degli aspetti più interessanti del titolo è la modalità carriera, pensata per permettere al giocatore di personalizzare in tutta libertà la propria esperienza, anche “saltando” da una categoria all’altra. Oltre a un single player di tutto rispetto, non manca un pacchetto multiplayer piuttosto completo, che comprende anche eventi e prove a tempo create dalla community.

Le caratteristiche di Fable Anniversary

Fable Anniversary, invece, è una versione re-mastered del primo capitolo della saga creata da Peter Molyneux, caratterizzata da una grafica maggiormente in linea con le capacità delle console attualmente disponibili sul mercato. Il gioco, che sarà disponibile fino al 15 aprile, presenta anche delle meccaniche di gameplay svecchiate, pur offrendo ai più nostalgici la possibilità di vivere un’esperienza pressoché identica all’originale. Compiendo azioni buone o malvagie i giocatori potranno plasmare la personalità e l’aspetto fisico del proprio alter ego virtuale, influenzando anche le reazioni degli altri personaggi.

In arrivo altri due giochi gratuiti

Oltre a Project CARS 2 e a Fable Anniversary, durante la seconda metà del mese arriveranno altri due giochi gratuiti: Knights of Pen and Paper Bundle (che sarà disponibile dal 16 aprile al 15 maggio) e Toybox Turbos (dal 16 al 30 aprile). I nuovi titoli prendono il posto di quelli resi disponibili da Microsoft nel corso di marzo, ossia Batman: The Enemy Within, Shantae: Half-Genie Hero, Castlevania: Lords of Shadow e Sonic Generations.