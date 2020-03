PS4, tutti i giochi in uscita questa settimana

Si prospetta una settimana ricca di novità per gli appassionati di videogiochi. Dal 30 marzo al 5 aprile 2020, sono diversi i titolo in uscita su Playstation 4. I videogiochi più attesi sono sicuramente Resident Evil 3 e Persona 5 Royal.

Il primo debutterà sul mercato videoludico venerdì 3 aprile 2020. La data di lancio di Persona 5 Royal, l’ultimo episodio di una serie più famose di Atlas, in arrivo in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO, è fissata per il 31 marzo 2020.

Tra le altre novità, il primo del mese gli appassionati di videogiochi potranno divertirsi giocando a Totally Reliable Delivery Service, che sarà disponibile anche nelle versioni per Xbox One, Switch, PC.

Il 2 di aprile sarà la volta della versione per PS4 del noto sparatutto My Friend Pedro, sviluppato da Deadtoast Entertainment e pubblicato da Devolver Digital, di cui è stato recentemente svelato il trailer.

Mentre il giorno successivo, insieme a Resident Evil 3 è atteso il lancio di HyperParasite, che sarà disponibile anche per Xbox One, Switch.

L’elenco completo dei nuovi titoli della settimana

• Persona 5 Royal, disponibile dal 31 marzo 2020

• Totally Reliable Delivery Service, in uscita il primo aprile

• My Friend Pedro, acquistabile dal 2 aprile

• Resident Evil 3, disponibile dal 3 aprile 2020

• HyperParasite, in arrivo il 3 aprile

Tra i giochi più attesi prossimi al debutto c’è Resident Evil 3, che come si legge nella descrizione ufficiale del titolo “include anche Resident Evil Resistance, una nuova esperienza multiplayer online 1 vs 4 ambientata nell'universo di Resident Evil e incentrata sul confronto mortale tra quattro superstiti e un malvagio Mastermind".

Persona 5 Royal, invece, è la versione definitiva di Persona 5. Vanta nuovi personaggi e confidenti ed esclusive rifiniture di trama e di gameplay, con nuove meccaniche di combattimento e diverse migliorie.