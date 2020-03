My Friend Pedro, svelata la data di uscita su PlayStation 4: trailer

L’attesa sta per terminare.

Dopo il debutto delle versioni per PC, Xbox One e Nintendo Switch, My Friend Pedro arriverà presto su PS4.

L’annuncio arriva direttamente da Playstation che sul blog ufficiale ha diffuso il trailer del videogioco sviluppato da Deadtoast Entertainment e pubblicato da Devolver Digital.

Il filmato svela la data di uscita su PS4 di My Friend Pedro, che sarà disponibile in formato digitale dal 2 aprile 2020.

Come si evince da quanto scritto dagli sviluppatori sul post dedicato al lancio del noto sparatutto, la versione PlayStation 4 di My Friend Pedro si preannuncia la migliore realizzata finora. Includerà l’aggiornamento Code Yellow, con tante nuove feature e opzioni extra assenti sulle altre versioni.

My Friend Pedro: di cosa si tratta

Il titolo, ormai prossimo al debutto su PS4, include un totale di quattordici modificatori, tra i quali lo "slow-motion gun ballet", un timer in-game dedicato agli speedrunner e diverse opzioni nascoste per l'interfaccia di gioco.

"My Friend Pedro è un balletto violento a ritmo di proiettile che parla di amicizia, immaginazione e dello sforzo immane di un uomo di obliterare chiunque si trovi sul suo cammino, per ordine di una banana senziente", spiegano gli sviluppatori nel post dedicato.

"L'uso strategico della doppia mira, dello slow-motion e della possibilità di sfondare le finestre dà vita a una catena di sequenze d'azione sensazionali in una battaglia esplosiva contro la malavita”.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy è disponibile per PS4 e Switch

Tra le ultime novità del settore, negli scorsi giorni è uscito in formato digitale per PlayStation 4 e Nintendo Switch, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, pubblicato da Aspyr Media e sviluppato da Raven Software.

È un titolo multiplayer, disponibile nello store di PlayStation al prezzo di 23,99 euro, che consente a massimo 16 giocatori in contemporanea di sfidarsi in sei differenti modalità online, che spaziano dall'Assedio al Rubabandiera fino al più comune deathmatch.