Google Stadia, i giochi gratis di aprile per chi ha l'abbonamento Pro

Stadia, la piattaforma di gioco sviluppata da Google che consente di accedere ai videogiochi in streaming e senza l’utilizzo di alcuna console utilizzando il principio del cloud gaming (una piattaforma di gioco basata su risorse cloud invece che locali) ha presentato i giochi gratuiti disponibili ad aprile per i possessori dell’abbonamento Pro.

I nuovi titoli

Proprio per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento a Stadia Pro, al costo di 9.99 euro al mese, è possibile ogni mese usufruire di alcuni contenuti gratuiti, un po’ come PlayStation fa per i possessori del PlayStation Plus. E se Metro Exodus e Thumper usciranno dal catalogo il prossimo 31 marzo, ecco arrivare con aprile Spitlings, Serious Sam Collection e Stacks On Stacks (On Stacks).

Spitlings, quanto la cooperazione conta

Per quanto riguarda Spitlings, si tratta di un titolo del 2019 sviluppato da Massive Miniteam, un gioco veloce e divertente che si può utilizzare con quattro amici online e che richiede e premia una cooperazione perfetta tra tutto il team. L’obiettivo è quello di correre contro gli altri giocatori per uccidere il maggior numero di mostri, ma cooperando in maniera intelligente per raggiungere la fine, perché se uno dei giocatori muore, ricominciano tutti da capo. Spitlings propone sia una modalità storia che una modalità arcade, al cui interno sono disponibili 100 livelli e 30 temi e personaggi da sbloccare. Esiste anche la possibilità di cimentarsi con un editor dei livelli su cui tutti e quattro i giocatori coinvolti possono lavorare allo stesso momento.

Serious Sam, sparatorie frenetiche

La collection di Serious Sam, invece, comprende The First Encounter, Serious Sam: The Second Encounter, e Serious Sam 3: BFE. Si tratta di uno sparatutto in prima persona che prevede frenetici scontri a fuoco. Sviluppata da Croteam, la serie vede come protagonista Samuel "Serious Sam" Stone, da cui chiaramente prende il titolo tutta la serie. Nel corso delle sue avventure, il protagonista è impegnato a sconfiggere le forze di Mental, un malvagio dominatore dello spazio, che hanno deciso di invadere la Terra.

Stacks On Stacks e un mondo in 3D

Infine ecco Stacks On Stacks (On Stacks), un puzzle game molto particolare dove a farla da padrone sono torri composte da mattoncini 3D, all’interno di in un mondo colorato quanto assurdo. L’obiettivo, per i giocatori, è quello di costruire pile di blocchi sempre più alte. Il titolo è stato sviluppato da Herringbone Games.