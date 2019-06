Google Stadia, tutte le novità sulla nuova piattaforma di videogiochi in streaming

La curiosità era tanta e le attese non sono andate deluse. Google nell’evento Stadia Connect ha annunciato i dettagli della sua piattaforma di gioco in streaming. A partire da quelli più interessanti: prezzo e libreria, alla data di lancio prevista per novembre 2019, in 14 Paesi inclusa l’Italia.

Il costo dell’abbonamento “pro” per 9.99 dollari al mese includerà una definizione superiore ai 4K, audio surround 5.1, sconti esclusivi e giochi gratuiti.

Proprio per quanto riguarda i giochi disponibili per la piattaforma, oltre ad esclusive come Gylt, un puzzle game che miscela misteri e spettri da Tequila Works, i creatori di Rime and Deadlight, ci sarà la folta pattuglia di Square Enix che include TOMB RAIDER®, Rise of the Tomb Raider®, Shadow of the Tomb Raider™ e FINAL FANTASY® XV. Ricca anche l’offerta di Ubisoft con Ghost Recon Breakpoint, The Division 2, Assassin's Creed Odyssey, Just Dance, Trials Rising, and The Crew 2. Altro pezzo forte del pacchetto Destiny 2: The collection di Bungie.

Per godere al meglio dell’esperienza di Stadia sarà disponibile lo Stadia Controller, ma in alternativa sarà possibile optare per altre modalità come mouse, tastiera e joypad compatibili.

La piattaforma sarà in cloud quindi per giocare si userà il data center di Google al posto di una console fisica, ha tenuto a sottolineare il colosso di Mountain View assicurando una giocabilità all’altezza delle aspettative. Al lancio Stadia sarà supportata da tv, pc e portatili, e smartphone a partire da Pixel 3 & Pixel 3a, con un unico slogan: giocate ovunque.