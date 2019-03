Google svela Stadia, la nuova piattaforma di videogiochi in streaming

Google fa ufficialmente il suo ingresso nel mondo del gaming e presenta al pubblico ‘Stadia’, la nuova piattaforma di videogiochi in streaming. L’annuncio è stato dato durante la Game Developers Conference, in corso a San Francisco. Come mostrato durante la presentazione - trasmessa in diretta su Youtube -, gli utenti potranno accedere ai giochi in pochi istanti, senza effettuare alcun download, semplicemente cliccando sul titolo preferito. La piattaforma sarà supportata su tutti i dispositivi, dagli smartphone ai tablet, dai pc ai televisori e una stessa sessione di gioco potrà essere interrotta e ripresa su device diversi. Per il momento, supporterà il gioco in risoluzione 4K a 60fps, ma in futuro arriverà fino agli 8K. Il colosso di Mountain View non ha ancora svelato la data in cui lancerà Stadia sul mercato.