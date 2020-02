Nintendo annuncia un direct a tema Animal Crossing per il 20 febbraio

Nintendo ha annunciato che domani, giovedì 20 febbraio, sarà trasmesso un Direct interamente dedicato ad Animal Crossing: New Horizons, il nuovo capitolo della serie nata su Nintendo 64 nel 2001, la cui uscita è prevista per il 20 marzo. La diretta inizierà alle 15:00 e durerà circa 25 minuti. Sarà l’occasione ideale per scoprire nuove informazioni sul gioco, che sembra avere ancora molte sorprese in serbo per gli appassionati.

Le caratteristiche di New Horizons

Nel corso degli ultimi mesi Nintendo ha parlato di alcune delle novità che renderanno New Horizons un importante passo avanti per la serie, tra cui la possibilità di costruire vari utensili tramite un inedito sistema di crafting e di personalizzare l’esterno della propria abitazione (finora era possibile modificare solo gli interni). Anche l’isola in cui è ambientato il gioco potrà essere decorata a proprio piacimento, per esempio piantando fiori e alberi e creando stradine. Queste nuove attività andranno ad affiancarsi ad alcuni dei capisaldi della serie, come la possibilità di pescare, collezionare insetti e cercare fossili per completare il museo. Oltre al single player sarà presente anche una modalità multiplayer, che permetterà a 8 giocatori di visitare la stessa isola e interagire tra loro in vari modi.

L’edizione speciale di Nintendo Switch

Nelle scorse settimane, Nintendo ha annunciato che dal prossimo 20 marzo sarà disponibile un bundle che racchiuderà un codice per il download di Animal Crossing: New Horizons e un’edizione speciale di Nintendo Switch, dedicata proprio al nuovo capitolo della serie. La console si distinguerà per i due Joy-con color pastello (uno verde e l’altro azzurro), in linea con le tonalità presenti nel gioco, e da una serigrafia sul lato posteriore. All’interno del bundle saranno presenti anche dei laccetti colorati per i Joy-con e un dock raffigurante i personaggi Tom Nook, Marco e Mirco su un isolotto in mezzo al mare.