Chiuso l’anno e anche la decade, con varie classifiche che hanno selezionato i titoli cult che hanno maggiormente colpito gli appassionati di videogiochi, è tempo di ripartire con una nuova serie di uscite in ambito videoludico. E allora, considerando come piattaforme Pc, Ps4, Xbox One e Nintendo Switch, ecco quello che il mercato proporrà nel primo mese del 2020.

I giochi per Pc

A gennaio, gli appassionati di mouse e tastiera potranno scegliere tra una nutrita lista di titoli che arriveranno sugli store digitali, per iniziare l’anno al meglio. Si partirà il 9 gennaio con “Monster Hunter World Iceborne”, sviluppato da Capcom: si tratta della prima espansione di “Monster Hunter World”, action-rpg in cui il giocatore interpreta un cacciatore, appartenente alla Quinta Flotta inviata nel Nuovo Mondo dalla Gilda per scoprire la causa della "Traversata Degli Anziani" una migrazione di massa di Draghi Anziani che avviene ogni 10 anni, e che porta questi animali a raggiungere il Nuovo Mondo. In questa espansione si troveranno, tra le altre novità, tantissime armi inedite e una zona tutta nuova da esplorare (le Distese Brinose), tra entusiasmanti battute di caccia contro mostri particolarmente agguerriti. Sviluppato da CyberConnect 2, il 17 gennaio scoccherà l’ora di “Dragon Ball Z Kakarot” (che uscirà in contemporanea anche su PS4). I fan della serie potranno rivivere le avventure di Goku e affrontare tutti i combattimenti più famosi della seconda serie dell’anime, incluso quello sul pianeta Namek col temibile Freezer. Per ricreare un’esperienza fedele all’opera originale, gli sviluppatori hanno reso gli antagonisti più forti di Goku: per batterli sarà necessario sfruttare al meglio ogni tecnica a disposizione, dagli attacchi di base alla Kamehameha (‘onda energetica’ nel doppiaggio italiano). Il 24 gennaio, poi, sarà il momento di “Commandos 2 HD Remaster”, la riedizione in alta definizione di uno dei giochi strategici ad ambientazione bellica più apprezzati dagli appassionati del genere su Pc. Il mese si chiude con “Journey to the Savage Planet” (anch’esso sul mercato anche per PS4) in uscita il 28 gennaio su Epic Games Store. Nel gioco, una volta indossata la tuta spaziale di un dipendente della Kindred Aerospace, la missione sarà quella di studiare le creature e gli insoliti biomi di un mondo extraterrestre, bizzarro ed esotico.

I giochi per PS4

In attesa, a fine 2020, dell’arrivo della PS5, il nuovo anno offrirà tanti spunti anche per i seguaci della console di casa Sony. Oltre a “Dragon Ball Z Kakarot” e “Journey to the Savage Planet”, tra le uscite previste ecco “Moons of Madness”, che sarà rilasciato il 21 gennaio. Prodotta da Funcom, si tratta di un'avventura horror basata sulla risoluzione di alcuni rompicapo, tra atmosfere sci-fi e ambientazione marziane. Tra le altre uscite, il 23 gennaio arriverà “Kingdom Hearts III - Re:Mind” mentre il 28 sarà il turno di “Pillars of Eternity II: Deadfire”.

I giochi per Xbox One

A gennaio, saranno cinque in tutto i titoli che arriveranno su questa piattaforma. Ben quattro di essi sono in condivisione con le versioni per Pc o PS4, ovvero “Dragon Ball Z Kakarot”, “Moons of Madness”, “Journey to the Savage Planet” e “Pillars of Eternity II: Deadfire”. In più ecco “Darwin Project”, gioco che si svolge in un ambiente post-apocalittico sulle montagne rocciose canadesi. Qui, in preparazione all'imminente era glaciale, verrà avviato un progetto, a metà tra un esperimento scientifico e un reality show, che si chiama proprio come il titolo del gioco, che richiederà ai partecipanti di sopravvivere al freddo e di combattere all'ultimo sangue in un'arena.

I giochi per Nintendo Switch

Oltre a “Brain Training del Dr. Kawashima”, il 17 gennaio arriva “Tokyo Mirage Sessions #FE Encore”. Si tratta di un titolo in cui i protagonisti, particolari cantanti e artisti che oltre alla carriera nel mondo dello spettacolo, dovranno cimentarsi nella lotta ad una pericolosa invasione che minaccia di distruggere il mondo. Quindi, il 23 gennaio, sarà la volta di “Oddworld: Stranger's Wrath HD”. Si tratta di una versione rivisitata di un celebre titolo per Xbox, già uscito nel 2005 e ora approdato su Switch. Nel titolo si vestiranno i panni di un abile cacciatore di taglie molto abile con le armi e negli scontri corpo a corpo, grazie anche alle sue qualità fisiche garantite dalla sua natura felina. Il protagonista è infatti una tigre antropomorfa, alle prese con una serie di problematiche da risolvere nel corso dello svolgimento della storia.