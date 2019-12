PlayStation, gli utenti possono eleggere il videogioco del decennio

Finisce un anno, con il 2019, ma termina anche una decade, la seconda degli anni 2000. E allora è tempo di bilanci, anche in campo videoludico. Per questo motivo Sony, dopo aver fatto decretare ai lettori del blog ufficiale di casa Playstation i migliori giochi dell’anno ancora in corso, ha deciso di coinvolgere tutti i fan in un altro sondaggio, la cui risposta potrebbe essere ancora più complessa: scegliere quale sia il miglior titolo della decade che si sta per chiudere.

Voti entro il 5 gennaio 2020

Ci sarà tempo fino al 5 gennaio 2020, quando si chiuderanno le votazioni e Sony trarrà le somme, per capire a quali titoli i fan di PlayStation vorranno assegnare i riconoscimenti di maggior prestigio. “Abbiamo già qualche ipotesi sui vincitori, ma a dire la verità questo è stato un decennio così intenso e pieno di proposte che non c'è modo di fare previsioni”, scrivono da Sony. Per votare basterà solo un click: collegandosi alla pagina di riferimento messa a disposizione per gli utenti, si potrà accedere ad una nutrita lista di titoli, disposti in rigoroso ordine alfabetico, per scegliere così il proprio gioco preferito. E chi non troverà nella lista il titolo a cui è più affezionato, quella che ha giocato per più ore o semplicemente quello che reputa come vero capolavoro videoludico della decade che sta per tramontare, potrà inserire il nome in uno spazio apposito.

Alcuni titoli nella lista

Ma ecco una selezione tra tutti i titoli proposti da Sony per stilare questa particolare classifica. C’è Apex Legends, uno dei free to play più apprezzati di sempre, insieme all’immancabile Fortnite, oltre a titoli legati alla saga di Assassin’s Creed come Assassin’s Creed IV: Black Flag, Assassin’s Creed Origins, Assassin’s Creed Odyssey e Assassin’s Creed Unity. Siete appassionati di sparatutto e di giochi di guerra? Nell’eterna lotta tra Battlefield e Call of Duty, si potrà pescare per eleggere il titolo del decennio tra Battlefield 1, Battlefield , Battlefield V e Call of Duty: Black Ops, Call of Duty: Black Ops II, Call of Duty: Black Ops III, Call of Duty: Black Ops 4e Call of Duty: Modern Warfare (2019).

C’è anche il gioco del 2019

Tra gli altri titoli disponibili per le votazioni, ecco tre giochi iconici come Dark Souls, Dark Souls II e Dark Souls III, il recentissimo ma già pluripremiato (anche dai lettori del PlayStation Blog come gioco dell’anno) Death Stranding, gli acclamati God of War (2018) e God of War III oltre a Grand Theft Auto V, uno dei videogiochi che, a prescindere dall’esito finale di questa votazione, ha segnato profondamente questa decade. Restando in casa Rockstar Games, si potrà votare Red Dead Redemption o ancora Red Dead Redemption 2, quindi gli horror Resident Evil 2 e Resident Evil 7. Insomma, la lista è davvero lunga: non resta che aspettare l’inizio del 2020 per sapere chi avrà ottenuto i maggiori riconoscimenti.