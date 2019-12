I Am Jesus Christ, in arrivo su PC il gioco dedicato alla vita di Gesù

In molti casi, i videogiochi ispirati alla religione possono essere piuttosto controversi e divisivi. Basta poco per offendere la sensibilità dei credenti e trasformare quello che poteva essere un divertente passatempo in un’esperienza sgradevole. Con “I Am Jesus Christ”, titolo dedicato alla vita di Gesù di Nazareth annunciato in esclusiva per PC, il publisher polacco PlayWay, noto per simulatori come Farm Manager 2020, Trans-Siberian e I am your principal, e lo sviluppatore SimulaM sembrano aver scelto un approccio rispettoso e fedele alle storie presenti nel Nuovo Testamento (anche se per il momento è impossibile escludere la presenza di qualche “licenza poetica”).

Le caratteristiche del gioco

Come spiegato nella descrizione presente su Steam, il gioco simula realisticamente la vita di Gesù, coprendo il periodo che va dal Battesimo alla Resurrezione. Oltre a esplorare un mondo open world realistico, i giocatori potranno compiere tutti i miracoli più famosi descritti nel Nuovo Testamento. Sarà possibile, per esempio, moltiplicare i pani e i pesci, camminare sulle acque, curare i malati, restituire la vista ai non vedenti, riportare in vita i morti e calmare le acque tempestose del lago di Tiberiade. Per compiere questi gesti straordinari sarà necessario pregare e battezzare le persone per riempire la barra dello Spirito Santo, presente sullo schermo. In totale saranno 30 i miracoli presenti nel gioco. Non mancheranno inoltre molti momenti iconici della vita di Gesù, come la Resurrezione tre giorni dopo la Crocifissione o il digiuno di 40 giorni e 40 notti nel deserto successivo al Battesimo, ostacolato dalle tentazioni del diavolo. Sarà proprio contro Satana che si svolgeranno alcune delle battaglie presenti nel titolo, descritte dagli sviluppatori come “realistiche”. Al momento non è però chiaro come si svolgeranno questi scontri. “I Am Jesus Christ” non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è riportato tra i titoli in arrivo su Steam nel 2020.