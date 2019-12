Xbox Games With Gold, svelati i giochi gratuiti di gennaio 2020

Microsoft, puntuale come un orologio svizzero, ha reso noti i quattro videogiochi gratuiti del prossimo mese della serie Games With Gold per gli utenti abbonati al servizio Xbox Live Gold.

Come ogni mese, anche a gennaio 2020 due dei titoli gratis saranno disponibili per Xbox One e i rimanenti per Xbox 360, ma saranno compatibili anche con le versioni precedenti della piattaforma.

L’unico titolo che gli utenti con sottoscrizione a Xbox Live Gold potranno scaricare gratuitamente per tutto il prossimo mese sarà Styx: Shards of Darkness, che sarà disponibile su Xbox One dal primo al 31 gennaio 2020.

I giochi gratuiti di gennaio per gli abbinati a Xbox Live Gold

Dal primo giorno del prossimo anno, sarà disponibile al download su Xbox One e Xbox 360 anche Tekken 6, scaricabile fino al 15 gennaio.

Dal 16 gennaio sarà la volta di Batman The Telltale Series, che sarà disponibile fino a metà del mese di febbraio.

Lo stesso giorno, fino al 31 gennaio 2020, gli abbonati potranno scaricare anche LEGO Star Wars II: La Trilogia Classica.

L’elenco completo dei Games With Gold del primo mese del 2020

• Styx: Shards of Darkness per Xbox One, disponibile dal primo al 31 gennaio 2020

• Batman The Telltale Series per Xbox One, scaricabile dal 16 gennaio al 15 febbraio 2020

• Tekken 6 per Xbox One e Xbox 360, disponibile dal primo al 15 gennaio 2020

• LEGO Star Wars II: La Trilogia Classica, disponibile al download dal 16 al 31 gennaio 2020

Fino al 15 gennaio prossimo, gli abbonati sono ancora in tempo per scaricare Jurassic World: Evolution: uno dei titoli che rientra tra i giochi gratuiti del mese di dicembre 2019. Inoltre, sono disponibili al download fino all’ormai prossimo 31 dicembre Insane Robots per Xbox One e Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD.