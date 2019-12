Senua's Saga: Hellblade 2 è il primo gioco esclusivo per Xbox Series X

Ai Game Awards 2019, Microsoft ha presentato ufficialmente il suo nuovo gioiellino Xbox Series X, che debutterà sul mercato il prossimo Natale.

Come spiegato dalla stessa azienda, sarà la console più potente di Microsoft: sarà super veloce e supporterà i giochi di Xbox Original, Xbox 360, One.

Per tutti gli appassionati di videogiochi che non vedono l’ora di sperimentare la nuova piattaforma di gioco e di poter stringere tra le mani il nuovo controller wireless, durante lo show organizzato da Geoff Keighley, è stato annunciato anche il primo titolo esclusivo per Xbox Series X: Senua's Saga: Hellblade 2.

Senua's Saga: Hellblade 2, il trailer

Si tratta del secondo capitolo dell’action adventure sviluppato da Ninja Theory, svelato dall’azienda sviluppatrice con un avvincente trailer, dal quale si evince che la protagonista del titolo sarà sempre la guerriera Senua.

Probabilmente, nonostante la società non si sia ancora espressa in merito, il sequel di Hellblade: Senua's Sacrifice potrebbe essere disponibile anche per Pc.

Xbox Series X: caratteristiche

La nuova console, quattro volte più potente di Xbox One X, come si nota dal trailer di annuncio è simile per design a un Pc ed è alimentata da un nuovo processore che si basa sulle tecnologie Zen 2 e RDNA di nuova generazione di AMD.

Come accennato precedentemente, sarà venduta abbinata a un nuovo controller wireless compatibile con Pc, Xbox One e Windows 10, che sarà dotato del nuovo tasto ‘condividi’ grazie al quale gli utenti potranno catturare facilmente schermate e clip di gioco. Tra le novità il nuovo joystick ha un innovativo D-Pad, simile a quello presente nel controller di Xbox Elite Series 2. Inoltre, Xbox Series X sarà la console più reattiva di sempre, grazie all’integrazione della tecnologia Auto Low Latency Mode (ALLM) e alle diverse nuove funzioni, tra cui il Dynamic Latency Input (DLI).

Microsoft, per ora, non si è ancora sbilinciata riguardo il suo prezzo di listino.