Xbox Games With Gold, svelati i giochi gratuiti di dicembre 2019

Microsoft ha reso noti i quattro videogiochi gratuiti del prossimo mese della serie Games with Gold per gli abbonati a Xbox Live Gold.

Come ogni mese, due dei titoli saranno per Xbox One e i rimanenti per Xbox 360, ma potranno anche essere utilizzati sull’altra console grazie alla compatibilità con le versioni precedenti.

L’unico titolo che gli abbonati potranno scaricare gratuitamente per tutto il mese di dicembre sarà Robots di Playniac per Xbox One, un gioco di carte a turni indie sviluppato e rilasciato da Playniac: sarà disponibile dal primo al 31 dicembre.

I giochi gratuiti di dicembre per gli abbonati al servizio

Dal primo giorno del mese fino al 15 dicembre, sarà disponibile in download gratuito per tutti gli utenti con sottoscrizione a Xbox Live Gold Toy Story 3, compatibile sia con Xbox One che con Xbox 360.

Dal 16 dicembre sarà la volta di Jurassic World: Evolution e Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD che saranno disponibili rispettivamente fino al 15 gennaio e il 31 dicembre.

Sviluppato da MercurySteam e pubblicato dalla Konami, Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD è un titolo di avventura che rientra nella serie Castlevania: è il secondo episodio della trilogia Lords of Shadow.

Lista completa dei Games With Gold di dicembre 2019

Ecco l’elenco completo dei Games with Gold di dicembre 2019:

• Insane Robots per Xbox One, disponibile dal primo al 31 dicembre

• Jurassic World: Evolution per Xbox One, scaricabile dal 16 dicembre al 15 gennaio

• Toy Story 3 per Xbox One e Xbox 360, disponibile dal primo al 15 dicembre

• Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD, scaricabile gratuitamente dal 16 al 31 dicembre

Fino al 15 dicembre, gli abbonati sono ancora in tempo per scaricare The Final Station, uno dei titoli gratuiti del mese di novembre 2019.

Termina, invece, il 30 novembre il tempo a disposizione per scaricare Sherlock Holmes: The Devil's Daughter e JoyRide.