Tra le numerose e accattivanti offerte proposte da Amazon per l’edizione 2019 del Black Friday, che prenderà il via ufficialmente venerdì 29 novembre, gli utenti possono acquistare a un prezzo super vantaggioso Xbox Game Pass Ultimate.

Sul sito di e-commerce, l’abbonamento Ultimate di tre mesi è disponibile temporaneamente e fino a esaurimento scorte con uno sconto quasi pari al 50% sul prezzo di listino: può essere acquistato al costo di 19,49 euro, anziché 38,99.

Come si attiva l’abbonamento?

Una volta acquistato il pacchetto, gli utenti riceveranno direttamente via e-mail il codice digitale necessario per attivare l’abbonamento Ultime, che offre l’accesso al catalogo Game Pass su Xbox One e PC e ai contenuti offerti dall’abbonamento Xbox LIVE Gold.

“Xbox Live Gold e oltre 100 giochi di alta qualità ad un prezzo mensile ridotto. Gioca con gli amici e scopri il tuo prossimo gioco preferito”, L’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate aggiornerà il tuo tempo rimanente per Xbox Live Gold o Xbox Game Pass per console o Xbox Game Pass per PC allo stesso periodo di tempo rimanente per Xbox Game Pass Ultimate, fino a un massimo di 36 mesi”, spiegano gli sviluppatori.

Amazon Prime scontato per i nuovi clienti

Tra gli sconti, il ‘venerdì nero’ di Amazon propone ai nuovi clienti anche un’offerta che riguarda il suo piano di abbonamento annuale a Prime, che offre una lunga serie di vantaggi tra i quali, l’accesso anticipato alle offerte lampo della piattaforma, spedizioni gratuite e illimitate con consegna in un giorno lavorativo su 2 milioni di prodotti e l’accesso gratuito ad Amazon Video. Gli utenti che desiderano sottoscrivere l’abbonamento annuale al servizio possono farlo beneficiando dello sconto di 11 euro sull’iscrizione. L'offerta è valida fino al 2 dicembre e consente ai nuovi clienti di sottoscrivere l’abbonamento al prezzo di 25 euro, anziché 36. Al termine del primo anno l’iscrizione verrà rinnovata al costo di 36 euro.