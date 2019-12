Il nuovo gioiellino di Microsoft ha ufficialmente un nome: si chiamerà semplicemente Xbox. Lo ha svelato un portavoce dell’azienda a Business Insider, aggiungendo che Xbox Series X sarà solo il nome del modello.

Si tratta di una scelta simile a quella adottata per le generazioni di console attualmente disponibili sul mercato. Il nome Xbox One, infatti, non rappresenta una singola piattaforma di gioco, bensì include quattro diverse console: Xbox One S, Xbox One X e Xbox One S All-Digital Edition.

Le rivelazioni del portavoce

“Il nome che useremo per la prossima generazione sarà semplicemente Xbox”, ha svelato un portavoce di Microsoft.

“Al pari di quanto visto nelle precedenti generazioni, il nome ‘Xbox Series X’ dà spazio per proporre console addizionali in futuro”, ha aggiunto, lasciando intuire che Microsoft abbia già nei piani il lancio di future piattaforme da gioco che rientreranno nella famiglia Xbox Series X.

"Siamo entusiasti di offrire ai fan la prossima generazione di giochi con Xbox Series; ma oltre a ciò, non abbiamo altro da condividere”, ha concluso il referente.

Xbox: tutte le caratteristiche note finora

La nuova console di Microsoft, secondo quanto svelato dalla stessa azienda di Redmond in occasione dell’edizione 2019 dei Game Awards, avrà un aspetto differente rispetto alle scorse generazioni: sarà simile a un Pc da gaming.

Inoltre, supporterà il ray tracing con accelerazione hardware, la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e la risoluzione 8K, avrà un SSD proprietario NVMe da 1 TB e un lettore ottico 4K Blue Ray, e si baserà sulle tecnologie di AMD, Zen 2, Navi e RDNA.

La nuova console, che debutterà sul mercato il prossimo Natale, sarà quattro volte più potente di Xbox One X e sarà venduta abbinata a un nuovo controller wireless, che sarà compatibile con Pc, Xbox One e Windows 10. Ai Games Awards 2019, la società ha svelato anche il primo gioco esclusivo per Xbox: Senua's Saga: Hellblade 2, il secondo capitolo del noto titolo sviluppato e distribuito da Ninja Theory, che avrà sempre come protagonista la guerriera Senua.