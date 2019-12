Manca ormai pochissimo all'uscita di Detroit: Become Human su PC, fissata per il 12 dicembre. Come annunciato diverse settimane fa dallo studio Quantic Dream, il videogioco che vede protagonisti tre androidi debutterà anche su computer e sarà disponibile su Epic Games Store, che aveva dato il via ai pre-ordini già a fine novembre. Il titolo pubblicato da Sony Interactive Entertainment era rimasto fino a questo momento un’esclusiva di PlayStation 4, ma grazie al lancio per PC Quantic Dream ha deciso di aprirsi a una base più ampia di pubblico.

Detroit: Become Human per PC su Epic Games Store

Dopo l’esordio su PS4 avvenuto nel maggio 2018, dal 12 dicembre Detroit: Become Human per PC sarà disponibile su Epic Games Store al prezzo di 39,90€. Il videogioco diretto da David Cage è ambientato a Detroit nell'anno 2038 in un futuro nel quale "la tecnologia ha fatto passi da gigante e gli androidi dalle sembianze umane sono ovunque”, si legge sul sito di Epic Games. Questi robot “parlano, si muovono e si comportano come esseri umani, ma non sono che macchine al loro servizio”, una condizione che porterà gli androidi a ribellarsi all’uomo. Detroit: Become Human si concentra in particolare sulla storia di tre personaggi: Connor, Kara e Marcus. Il titolo consentirà di utilizzare ognuno dei tre robot, prendendo decisioni che “avranno un forte impatto sull'intensa trama del gioco” e potranno condurre a decine di finali differenti per Detroit e il futuro dell’intera umanità. Sotto l’aspetto dello sviluppo, dunque, Detroit: Become Human richiama altri videogiochi di Quantic Dream come Heavy Rain e Beyond: Due Anime.

Detroit: Become Human è “un intreccio gigantesco”

Proprio Heavy Rain e Beyond: Due Anime sono stati lanciati anche per PC tramite Epic Games Store quest’estate, rispettivamente a giugno e luglio, anticipando così Detroit: Become Human. Adam Williams, sceneggiatore di quest’ultimo videogioco, ha spiegato che rispetto ai titoli del passato l’avventura che arriverà su computer il 12 dicembre presenta un “intreccio gigantesco”, poiché “abbiamo voluto che Detroit fosse il gioco più coinvolgente che avessimo mai realizzato, nel senso di mettere il giocatore dentro la psiche dei personaggi, provare quello che provano, esperire la loro esperienza”.