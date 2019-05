Epic Games Store, ecco la data di uscita di Heavy Rain e Beyond

Quantic Dream ha ufficialmente rivelato le date di uscita su Epic Games Store di Heavy Rain e Beyond: Due Anime.

Il primo titolo ad arrivare su computer sarà Heavy Rain: il noto videogioco d’avventura, prima disponibile solo su PlayStation, debutterà su Epic Games Store il 24 giugno. Un mese più tardi, il 27 luglio, sarà la volta di Beyond: Due Anime.

Prossimamente arriverà sullo Store di Epic Games anche Detroit: Become Human, il suo lancio su pc avverrà molto probabilmente nel prossimo autunno.

Quando le demo?

L’uscita di entrambi i videogiochi sarà anticipata da demo gratuite, che saranno disponibili esattamente un mese prima rispetto alla loro data di uscita. La demo di Heavy Rain uscirà il 24 maggio; quella di Beyond: Due Anime, invece, il 27 giugno.

Nel corso dell’estate molto probabilmente uscirà anche la demo di Detroit: Become Human, i videogiocatori potranno così testare la versione per pc prima del suo lancio.

Si prospetta un’estate ricca di novità per tutti gli appassionati di videogiochi d’avventura, che potranno divertirsi giocando sul computer con titoli di Quantic Dream prima disponibili solo su PlayStation.

In seguito al tramonto della collaborazione tra Quantic Dream e Sony PlayStation, verificatosi lo scorso gennaio, la software house con a capo David Cage può decidere di rendere disponibili i propri videogiochi su qualsiasi piattaforma. Tra le altre esclusive di Epic Games Store ci sono anche The Outer Worlds di Obsidian Entertainment, Ancestors: The Humankind Odyssey di Panache Digital Games, Metro Exodus, Phoenix Point, Control.

Epic Games Store: Stories Untold, il nuovo gioco gratis

Epic Games Store regala agli utenti la possibilità di scaricare gratuitamente Stories Untold, un gioco sperimentale di avventura testuale. Il titolo sarà disponibile fino al 30 maggio 2019. “Il gioco unisce il gameplay innovativo e la nostalgia degli anni '80 alla tensione dell'horror psicologico, per creare una delle storie più avvincenti e originali che giocherai quest'anno”, riporta la descrizione ufficiale del videogioco. Il prossimo titolo gratuito sarà, invece, Rime di Tequila Works. Sarà possibile scaricarlo dallo store di Epic Games dal 23 fino al 30 maggio.