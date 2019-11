WhatsApp, in arrivo il catalogo dei prodotti sulla versione Business

WhatsApp Business, l’app dedicata alle attività commerciali, si aggiorna.

L’update introduce una novità che sarà sicuramente apprezzata da tutte le aziende con account business che utilizzano l’app di messaggistica per promuovere i propri prodotti.

La nuova funzione permette di creare una vetrina virtuale della propria merce: un’integrazione che, oltre ad ottimizzare le funzioni offerte alle piccole e medie attività commerciali, semplifica la ricerca dei clienti, che da ora possono consultare i prodotti dei ‘negozi’ di interesse direttamente da WhatsApp, senza dover visitare la loro pagina web.

La nuova funzione è disponibile dal 7 novembre su WhatsApp Business sia su iOS che Android in Brasile, Germania, India, Indonesia, Messico, Regno Unito e Stati Uniti. Come comunicato dagli sviluppatori, presto sarà distribuita anche nel resto del mondo, Italia compresa.

Come creare un catalogo

Per creare il proprio catalogo è necessario recarsi sulle impostazioni e cercare la nuova voce ‘Catalogo’ nelle impostazioni Business. Basta poi premere su ‘aggiungi un prodotto o un servizio’ per iniziare a dare forma alla propria vetrina virtuale. Per ogni articolo del catalogo, l’azienda, oltre alla foto del prodotto, può inserire molte altre informazioni tra cui il prezzo, la descrizione e il suo codice. “Questa nuova funzione conferirà un ulteriore tocco di professionalità al profilo WhatsApp delle piccole aziende e darà ai clienti la possibilità di trovare le informazioni di cui hanno bisogno direttamente nella chat”, scrivono gli sviluppatori. “Siamo certi che i cataloghi aiuteranno le piccole attività a interagire con i propri clienti in modo più efficace e a consolidare la loro presenza sul mercato.

WhatsApp, stop alle chat di gruppo indesiderate

Tra le ultime novità introdotte su WhatsApp, c’è una nuova funzione che migliora la protezione della privacy degli utenti e limita fortemente il rischio di essere aggiunti in chat indesiderate. L’ultimo aggiornamento, attualmente in fase di distribuzione sia sui dispositivi con sistema operativo iOS che Android, permette all’utente di selezionare nel proprio elenco di contatti le persone a cui togliere la possibilità di aggiungerlo nelle conversazioni di gruppo.