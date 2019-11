Facebook ha un logo tutto nuovo. In un comunicato ufficiale diffuso sul proprio blog, Menlo Park ha svelato il nuovo marchio dell’azienda che non rappresenta più soltanto il famoso social network ma tutti i prodotti finiti sotto l’ombrello del colosso californiano nel corso degli anni. “I nostri servizi principali, - si legge nella nota - includono l’app di Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Portal e Oculus. Oggi stiamo aggiornando il brand della nostra compagnia per rendere più chiaro il fatto che tutti questi prodotti siano di Facebook”. Per rispecchiare questa filosofia, Menlo Park presenta il nuovo logo in una gif contenente la scritta ‘Facebook’ che assume diversi colori, quelli dei vari servizi dell’azienda.

Il nuovo logo di Facebook (Facebook)