PlayStation Now, svelato l’elenco dei giochi in arrivo a novembre 2019

PlayStation Japan ha svelato in anteprima i nuovi titoli gratuiti in arrivo nel mese di novembre 2019 per gli utenti con sottoscrizione a PlayStation Now, il servizio che offre oltre 700 titoli in streaming o download su PS4 e Pc. Nel mese in corso gli abbonati potranno sperimentare tre nuovi giochi per PlayStation 4, due dei quali saranno disponibili gratuitamente solo per un periodo di tempo limitato. Le tre nuove aggiunte sono Persona 5, La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra e Hollow Knight. I primi due titoli faranno parte del panorama di giochi offerti dal servizio solamente fino al 3 febbraio 2020; Hollow Knight, invece, resterà ‘per sempre’ nel catalogo di PlayStation Now. Stando a quanto riportato da PlayStation Japan, i nuovi titoli sono disponibili per il download gratuito dal 5 novembre 2019.

Persona 5: gioco di ruolo giapponese

Persona 5 è uno dei giochi di ruolo giapponesi più popolari del momento. Si tratta del sesto titolo della serie sviluppata da Atlas, che ha come protagonisti una giovane squadra di ladri fantasma.

“Di giorno potrai goderti la vita da liceale nella grande città, trascorrendo il tempo come preferisci. Le amicizie che stringerai con le persone che incontri si riveleranno molto utili per aiutarti a compiere il tuo destino! Dopo la scuola, usa il Navigatore metaversale sul tuo smartphone per infiltrarti nei Palazzi, mondi surreali creati dal cuore degli adulti corrotti, quindi scatena la tua doppia vita di ladro fantasma”, scrivono gli sviluppatori nella presentazione del titolo.

PlayStation Plus, i giochi gratis di novembre 2019

Gli utenti con abbonamento a PlayStation Plus, invece, nel mese di novembre possono sperimentare due nuovi titoli: Nioh e Outlast 2. Entrambi i nuovi giochi sono disponibili gratuitamente fino al 3 dicembre 2019.

Nioh è il primo capitolo del gioco di azione sviluppato da Koei Tecmo, ambientato nel Giappone feudale del XVI.

Outlast 2, invece, lanciato lo scorso 27 marzo, è un survival horror-psicologico, che ha come protagonista un uomo impegnato in una estenuante lotta per la sua sopravvivenza.