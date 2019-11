Si prospetta un mese ricco di novità per gli appassionati di videogiochi. Nel mese di novembre 2019, sono diversi i nuovi titoli in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e Switch.

Uno dei giochi più attesi è sicuramente Death Stranding che debutterà sul mercato videoludico l’otto novembre. Lo stesso giorno saranno disponibili anche Need for Speed Heat, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, Golem. Il 15 novembre 2019, sarà la volta di Pokémon Spada e Scudo, che offrirà agli amanti delle creature immaginarie un open world che collegherà le varie città della regione di Galar, dove gli utenti potranno andare in cerca di tantissimi Pokémon.

Death Stranding: disponibile su PS4 dall’8 novembre

Sviluppato dal game designer giapponese Hideo Kojima, il titolo sarà disponibile su PlayStation 4 in quattro diverse versioni: Standard, Special, Digital Deluxe e da Collezione.

Il protagonista del gioco è Sam Bridges, interpretato da Norman Reedus che ha un solo ma grande obiettivo: salvare l’umanità dall’estinzione.

“In un futuro non troppo lontano, il mondo è sconvolto da misteriose esplosioni, che danno vita a una serie di eventi soprannaturali chiamati Death Stranding. Con creature ultraterrene che infestano il paesaggio e un'incombente estinzione di massa, sarà Sam Porter Bridges a dover attraversare una terra desolata e devastata per cercare di salvare il genere umano dall'imminente annientamento”, scrivono gli sviluppatori nella presentazione del titolo.

Lista dei migliori giochi in arrivo a novembre

Ecco l’elenco dei più importanti titoli in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e Switch, nel mese appena iniziato:

• 5 novembre - Red Dead Redemption 2

• 5 novembre - Planet Zoo

• 6 novembre - Valfaris

• 8 novembre - Death Stranding

• 8 novembre - Need for Speed Heat

• 8 novembre - Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020

• 8 novembre - Golem

• 12 novembre - Rune II

• 14 novembre - Age of Empires II Definitive Edition

• 14 novembre - Blacksad - Under The Skin

• 15 novembre - Pokémon Spada e Scudo

• 15 novembre - Star Wars Jedi: Fallen Order

• 19 novembre - Shenmue III

• 19 novembre - Football Manager 2020

• 19 novembre - Age of Wonders: Planetfall - Revelations

• 22 novembre - Sniper: Ghost Warrior Contracts