PlayStation Plus, annunciati i giochi gratis di novembre 2019

Sono Nioh e Outlast 2 i giochi che gli abbonati a PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente nel mese di novembre. Entrambi i titoli saranno disponibili per gli utenti di Ps4 tra il 5 novembre e il 3 dicembre, mentre restano ancora alcuni giorni per attivare il download dei titoli di ottobre, ovvero The Last of Us Remastered e MLB: The Show 19. Questi due giochi sono disponibili per il download gratuito fino al 4 novembre.

Tra demoni e samurai

Proprio nei giorni in cui è stata annunciata l’uscita di Nioh 2, il gioco di azione firmato Koei Tecmo che sarà disponibile dal 13 marzo 2020, ecco che Sony mette a disposizione dei propri utenti il primo capitolo del gioco ambientato nel Giappone feudale del XVI, in una terra, definita come una zona oscura, tormentata da continue guerre nelle quali combattono anche le forze demoniache con l’intento di controllare la razza umana. Si tratta di un’avventura che il blog di PlayStation definisce ‘viscerale’, piena di tensione ed azione in cui affinare le proprie abilità, potenziare le armi e dimostrare perseveranza e padronanza nello sconfiggere alcuni dei demoni più feroci dell'antico Giappone. Nel gioco si indosseranno i panni di un guerriero samurai che lotta per liberare uno spirito guardiano dalle grinfie di uno stregone affamato di potere, impugnando spade, lance, archi, fucili e servendosi di una potente magia.

Una disperata lotta per la sopravvivenza

Si tratta di un videogioco del genere survival horror-psicologico il cui primo capitolo conquistò la community sin dal suo lancio, avvenuto nel 2014. Sviluppato e pubblicato da Red Barrels, Outlast 2, è uscito il 27 marzo scorso. Nel titolo il protagonista è un uomo che dovrà mettersi alla prova in una lotta disperata per la sopravvivenza, all’interno di una comunità rurale isolata, in cui la moglie è stata rapita da persone che seguono un culto ‘deviato’. Dopo essere sfuggito alla morte in un incidente in elicottero, il protagonista dovrà partire alla volta del villaggio fatiscente di Temple Gate e fare del proprio meglio per evitare i suoi folli abitanti, cercando di ritrovare la consorte che è nelle loro mani.