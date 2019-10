Nioh 2, svelata la data di uscita su PlayStation 4: ecco il trailer

Nioh 2, il gioco di azione firmato Koei Tecmo, ha finalmente una data di uscita. Il giorno da segnare sul calendario è il 13 marzo 2020. Ad annunciare la data del suo debutto su PlayStation 4 è stato l’avvincente trailer del titolo, pubblicato dalla stessa azienda.

Il secondo capitolo del soulslike di Team Ninja è ambientato nel Giappone Feudale del XVI, in una terra, definita dalla società sviluppatrice, come una zona oscura, tormentata da continue guerre nelle quali combattono anche le forze demoniache con l’intento di controllare la razza umana.

Il trailer del gioco

Il trailer svela l’arrivo di una versione beta del titolo, disponibile dal primo al dieci novembre e scaricabile direttamente da PlayStation Store. Tutti gli appassionati del titolo potranno sperimentare in anteprima l’esperienza di gioco offerta da Nioh 2 e avranno anche la possibilità di provare alcune delle novità del secondo capitolo del soulslike, quali il sistema di personalizzazione dei personaggi e una nuova arma, il falcione a scatto.

Una volta avviata la versione beta, che sarà pubblica, gli utenti accederanno direttamente alla zona Transizione, nella quale potranno selezionare le proprie armi e allenarsi provando le mosse di gioco. Dopo aver fatto pratica e conquistato un po’ di esperienza i videogiocatori potranno accedere al livello Sunomata, regnato da un immenso castello.

“Questo nuovo livello ti proporrà un’ambientazione incredibile con paesaggi autunnali ricoperti di foglie d’acero. Com’era già successo per il livello dei ciliegi in fiore (Il villaggio dei fiori maledetti), abbiamo avuto la grande fortuna di poter mostrare un altro straordinario periodo dell’anno tra le quattro stagioni del Giappone, molto diverse tra loro”, scrivono gli sviluppatori.

Nioh 2: versione Standard, Special e Digital Deluxe

Nioh 2 è già disponibile al preorder su PlayStation Store in tre diverse versioni: Standard, Special e Digital Deluxe.

Gli utenti che decidono di preordinarlo ricevono in regalo una serie di oggetti bonus, che potranno sperimentare direttamente sul campo da gioco: Demon Horde armour set, Sudama Netsuke charm, Tema PS4 e PSN avatar set for PS4.

Preordinando la Digital Deluxe Edition, tra gli oggetti esclusivi ci sono anche il Season Pass, Demon Horde weapons e Kodama Netsuke charm.