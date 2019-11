Telegram si aggiorna alla versione 5.12.1, tutte le novità

Telegram si aggiorna su Android.

L’update 5.12.1 è in distribuzione nel Play Store e arriverà presto su tutti i dispositivi con sistema operativo Android.

L'aggiornamento porta con sé tante novità, che si vanno ad aggiungere alle diverse funzioni distribuite con lo scorso aggiornamento.

La versione 5.12.1 si concentra sulla riproduzione e sulla condivisione dei contenuti multimediali: offre nuove possibilità pensate per ottimizzare l’esperienza offerta agli utenti e per migliorare l’invio dei file.

Ecco tutte le novità

L’update, in distribuzione sui device Android, permette di ascoltare i podcast e le tracce audio che superano i 20 minuti a velocità doppia.

Inoltre, consente di riprendere la riproduzione di video e audio esattamente dal punto in cui la si era interrotta.

Tra le nuove funzioni, gli utenti su Android possono da ora inviare i contenuti da altre applicazioni a più destinatari contemporaneamente: per farlo basta tenere premuto sulle conversazioni.

In aggiunta, l’aggiornamento offre la possibilità di contrassegnare tutte le chat archiviate come lette: per usufruire di questa nuova funzione è necessario tenere premuto sulla cartella Archivio.

L’ultima novità riguarda ancora una volta la condivisione di contenuti. La versione 5.12.1 consente di “cercare oggetti dalla cartella che si sta utilizzando, quando si allegano file o musica”.

WhatsApp per iOS si aggiorna, stop notifiche a chat silenziate

Anche WhatsApp, il principale concorrente di Telegram, ha recentemente introdotto diverse novità.

La versione 2.19.110, distribuita sui dispositivi con sistema operativo iOS, elimina i badge di notifica sull’icona dell’applicazione per tutte le conversazioni in modalità silenziosa.

Ciò significa che i messaggi ricevuti nelle conversazioni in cui si è disattivato il suono, non vengono più conteggiati dal contatore. L’utente così non viene più indotto all’apertura delle chat che ha silenziato.

La funzione è già disponibile su Android, dove basta deselezionare la funzione ‘Mostra notifiche’ per non essere disturbati dalle notifiche da chat silenziate.