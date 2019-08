Telegram si aggiorna su Android: tutte le novità

Telegram, l’applicazione di messaggistica principale competitor di WhatsApp, si aggiorna sui dispositivi con sistema operativo Android. L’ultimo update introduce tante nuove funzioni, tra le quali la possibilità di inviare divertenti e colorate emoji animate, svelate a fine luglio da Telegram Beta, che ha mostrato in anteprima il loro funzionamento sul canale dedicato consultabile direttamente dalla piattaforma di messaggistica.

Tra le novità, l’azienda ha aggiunto anche la possibilità di inviare messaggi silenziosi: una funzione pensata per non disturbare il ricevente, facendo in modo che il messaggio arrivi al destinatario senza far suonare il suo dispositivo.

Per inviare un messaggio silenzioso basta tener premuto il tasto di Invio.

Ecco tutte le novità introdotte dall’aggiornamento

Oltre alla possibilità di inviare messaggi silenziosi, l’ultimo aggiornamento ha introdotto su Telegram tante nuove funzioni, illustrate dalla stessa azienda sul blog ufficiale, pensate per migliorare l’esperienza offerta agli utenti.

Nei gruppi è da ora possibile attivare la modalità lenta nei permessi: una funzione che ha come obiettivo quello di migliorare la gestione della chat, dando la possibilità di impostare la frequenza di pubblicazione di ogni membro.

È, inoltre, possibile personalizzare i titoli degli amministratori dei gruppi, rendono chiaro il loro ruolo nella chat; aggiungendo, per esempio, le scritte fondatore o CFO.

L’update integra un’ulteriore funzione che permette di gestire la riproduzione degli adesivi animati, scegliendo se farli muovere all’infinito e se bloccarne la riproduzione.

WhatsApp, in arrivo l’effetto Boomerang

Anche WhatsApp ha nei piani l’integrazione di diverse novità. Sulla chat di messaggistica è in arrivo il nuovo effetto Boomerang simile a quello presente su Instagram.

Per mandare in loop un filmato, per poi poterlo inviare ai propri contatti, basterà selezionare la voce dedicata nel pannello ‘Video Type’.

L’effetto potrà essere applicato solo ai video della durata massima di sette secondi e sarà inizialmente disponibile solo sui dispositivi con sistema operativo iOS.