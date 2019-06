Telegram, server sotto attacco informatico in America

Telegram sotto attacco. Il noto servizio di messaggistica ha comunicato attraverso alcuni tweet di essere momentaneamente al centro di un potente attacco informatico, noto come DDoS attack (Distributed Denial of Service), che potrebbe creare problemi di connessione a diversi utenti americani e di altri paesi. Come spiega l’app, i server stanno ricevendo un’enorme quantità di richieste spazzatura che gli impediscono di elaborare le richieste di coloro che stanno cercando di accedere al servizio.

Hacker utilizzano reti di computer infettati da malware

Per esemplificare il problema, Telegram invita gli utenti a immaginare di essere in coda presso un fast food e all’improvviso un’armata di lemming (piccoli roditori artici) entra nel locale superando tutti e ciascun animale inizia a ordinare il proprio panino nello stesso istante. I server sono così talmente impegnati a respingere tutte queste richieste che non riescono a soddisfare quelle degli utenti che voglio utilizzare il servizio. L’app spiega che gli hacker responsabili dell’attacco stanno utilizzando delle ‘botnet’, ossia delle reti di computer appartenenti a utenti ignari di essere stati infettati da un malware. Segnalato intorno alle 13.30 (ora italiana), l’attacco è terminato alle 14.15 circa. In ogni caso, Telegram ha rassicurato che i dati personali degli utenti non sono stati esposti.