Google Pixel, arriva Personal Safety: chiamerà soccorsi in automatico

I futuri Google Pixel saranno in grado di rilevare le situazioni di emergenza, chiamando automaticamente i soccorsi. Tutto questo sarà possibile grazie a una nuova applicazione chiamata Personal Safety, che come riporta il portale Xda Developers è stata caricata da Mountain View sul Play Store prima del tempo. L’app potrà accorgersi di un incidente stradale sfruttando sensori quali microfoni e accelerometri, avviando automaticamente la chiamata di emergenza anche qualora la vittima non sia in grado di procedere manualmente. La novità potrebbe essere annunciata presto, probabilmente durante l’evento Made by Google 2019.

L’app Personal Safety descritta sul Play Store

Insieme agli attesi Pixel 4, Google potrebbe presentare un’innovativa funzione pensata per la sicurezza degli utenti. Secondo la descrizione scoperta da Xda Developers sul Play Store, “Personal Safety è un’app per telefoni Pixel che ti aiuta a stare al sicuro e connesso ai tuoi contatti di emergenza”. Sfruttando il microfono e l’accelerometro presenti nello smartphone l’applicazione dovrebbe essere in grado di rilevare gli incidenti stradali: il device comincerebbe quindi a vibrare e a suonare ad alto volume, chiedendo al proprietario se necessita aiuto. In caso di mancata risposta, Personal Safety chiamerebbe in automatico i soccorsi condividendo la posizione dell’utente.

Rilevamento incidenti inizialmente solo negli Usa

Il rilevamento automatico degli incidenti stradali è certamente la novità più interessante introdotta con Personal Safety, che tuttavia metterà a disposizione anche altre funzioni. Grazie all’app sarà infatti possibile condividere rapidamente con alcuni contatti selezionati il proprio stato di emergenza, inoltrando sia un breve messaggio di default che la propria posizione. Ci sono ancora diversi dubbi riguardanti il lancio di Personal Safety, che dovrebbe essere svelato durante l’evento Made by Google, che è fissato per il 15 ottobre e avrà come principali protagonisti i nuovi smartphone di Mountain View. Secondo Xda Developers, infatti, la descrizione sul Play Store rivela che la funzionalità di rilevamento degli incidenti dovrebbe riguardare almeno inizialmente soltanto gli Stati Uniti; non è tuttavia ancora chiaro se questa opzione sarà presente solo nei nuovi Pixel 4 o anche nelle versioni precedenti.