Google, il nuovo Pixelbook Go sarà un laptop tradizionale: i rumours

Durante l’evento Made by Google previsto a ottobre, Mountain View dovrebbe alzare il velo sul nuovo Pixelbook Go, che stando alle indiscrezioni segnarà una rottura rispetto al passato sancendo il ritorno al laptop tradizionale. Il precedente Google Pixelbook era infatti un 2-in-1 convertibile in tablet all’occorrenza, una caratteristica che non dovrebbe invece essere presente nel nuovo modello, anch’esso alimentato dal sistema operativo di casa Chrome OS e caratterizzato da un design pensato per favorirne la portabilità e permettere così agli utenti di lavorare in qualsiasi luogo. Pixelbook Go sarà soltanto una delle tante novità che Google dovrebbe presentare il 15 ottobre, che includono anche l’atteso smartphone Pixel 4.

Google, le specifiche di Pixelbook Go

Google dovrebbe dunque puntare sulla tradizione per il prossimo Pixelbook Go, che rinuncia al ‘trasformismo’ di altri device quali il vecchio Pixelbook o Pixel Slate ispirandosi ai più tradizionali portatili. Mountain View lavora ormai da tempo al laptop, chiamato internamente con il nome in codice Atlas, del quale il sito 9to5Google ha anticipato alcune delle principali caratteristiche. Pixelbook Go monterà un display touch da 13,3 pollici in Full HD, ma l’azienda dovrebbe lanciare anche una variante più performante con schermo in 4K. A seconda della versione, il laptop sarà alimentato da processori Intel Core m3, i5 e i7, con 8 o 16 GB di Ram e un disco fisso disponibile in tagli da 64, 128 o 256 GB.

Le novità di Made by Google

Secondo le fonti ascoltate da 9to5Google il nuovo laptop possederà “altoparlanti molto più potenti del precedente Pixelbook”, oltre a una fotocamera frontale in grado di registrare filmati in 1080p a 60 fps. Rimangono attualmente sconosciuti i prezzi del computer, che dovrebbero tuttavia essere in linea con quelli dei predecessori Pixelbook e Pixel Slate. A poche settimane dall’evento Made by Google del 15 ottobre, che si terrà a New York, cresce la curiosità per le tante novità che Mountain View ha in serbo, dai Pixel 4 agli inediti Nest Mini smart speaker.