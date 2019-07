Pokémon Go, disponibili Pokémon Ombra: dove trovarli e come catturarli

È arrivata una grande novità per i fan dei piccoli mostriciattoli con abilità da combattenti. Su Pokémon Go sono finalmente disponibili i Pokémon Ombra. La loro integrazione sul gioco coincide con l’arrivo del Team Rocket, un gruppo di allenatori criminali che rientra in un’associazione che sfrutta i poveri mostriciattoli tascabili.

I Pokémon Ombra fanno parte di una nuova classe di animaletti e sono ben riconoscibili in quanto caratterizzati da una colorazione nera.

Ma dove sono nascosti e come si catturano? Ecco tutti i segreti per riuscire ad ‘acchiappare’ i nuovi mostriciattoli Ombra.

Dove sono nascosti e come si catturano? Ecco la nostra guida

Sono molti i fan del noto videogioco attualmente alla ricerca dei rari Pokémon Ombra: per tentare di acciuffarli è necessario andare alla ricerca dei Pokéstop di colore nero, sparsi nel campo di gioco. Una volta individuati, basta interagire con loro per veder apparire i temibili avversari, ovvero alcuni dei membri della banda del Team Rocket, pronti a sfidarsi utilizzando uno dei Pokémon Ombra. Inizia così la battaglia PvP contro l’Intelligenza Artificiale, durante la quale gli utenti hanno la possibilità di tentare di catturare la versione dark dell’animaletto, cercando di indebolirlo prima di lanciare la pokeball.

Le regole della cattura: si possono utilizzare un numero limitato di Premier Ball

Proprio come avviene nella caccia dei Pokémon Leggendari, anche per i Pokémon Ombra gli utenti hanno a disposizione un numero limitato di Premier Ball per portare a termine con successo la cattura. L’unico trucco permesso è l’utilizzo delle bacche.

Una volta catturato, Pokémon Ombra viene aggiunto direttamente nel PokéDex. Gli utenti possono poi decidere se tenerlo nella versione dark e se purificarlo: questa azione migliora sensibilmente le abilità del mostriciattolo conquistato e comporta l’aggiunga di una voce dal PokéDex. I Pokéstop abbinati al Team Rocket dovrebbero cambiare ogni 24 ore.