Si preannuncia un luglio particolarmente interessante per i giocatori di Pokémon Go. Come annunciato da Niantic Labs, il potentissimo Mewtwo e la creatura leggendaria Entei saranno gli assoluti protagonisti di questo mese, che darà occasione agli utenti di arricchire la propria squadra con dei pokémon rarissimi. Il 14 luglio è la giornata fissata per l’Entei Day, per il quale tuttavia devono essere ancora confermati gli orari per l’Europa. Sarà invece molto più ampia la finestra temporale a disposizione dei giocatori per catturare l’esclusivo Mewtwo Corazzato, che apparirà dal 10 al 31 luglio nei raid Pokémon Go di livello 5.

Pokémon Go, Entei Day il 14 luglio

Dopo il Raikou Day di giugno, Niantic Labs ha annunciato al Go Fest di Dortmund 2019 un’altra grande sorpresa: Entei, pokémon leggendario di seconda generazione sarà infatti il protagonista della giornata a lui interamente dedicata, fissata per il 14 luglio. In attesa dei dettagli definitivi, si sa che l’Entei Day durerà per un lasso di tempo pari a tre ore locali, che sono tuttavia ancora da specificare. Per l’occasione, i giocatori otterranno gratuitamente cinque biglietti raid in modo da affrontare e avere la chance di catturare la creatura di tipo fuoco nei Raid leggendari di livello 5. Per la prima volta, inoltre, durante lo stesso evento sarà possibile imbattersi in Entei shiny.

Si potrà catturare Mewtwo Corazzato

Prima dell'Entei Day, a partire dal 10 luglio, si aprirà invece un periodo di tre settimane, fino al 31, nel quale i giocatori di Pokémon Go potranno incontrare Mewtwo Corazzato sempre nei Raid di livello 5. Il potentissimo pokémon di tipo psico della prima generazione sarà anche protagonista del film Mewtwo Strikes Back: Evolution, remake in CGI della pellicola già uscita in Italia a fine anni 90. Oltre a poter affrontare e catturare la creatura, inoltre, nello stesso periodo Niantic Labs aggiungerà nuovi “incredibili oggetti avatar disponibili nella boutique”.