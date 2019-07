Il più grande torneo di tutti i tempi. E’ così che viene definito sul portale di Epic Games il Fortnite World Cup, l’atteso atto finale di un torneo di Fortnite che ha visto gareggiare 40 milioni di giocatori in tutto il mondo a colpi di fucili e pistole. Le fasi finali si terranno a New York presso l’USTA Center, dal 26 al 28 luglio e sono ancora disponibili alcuni biglietti per partecipare all’evento, acquistabili online sul circuito Ticketmaster. Tra l’altro, per chi parteciperà alle tre giornate previste in calendario, è previsto in regalo un pacchetto con V-Buck gratis e il Pass Battaglia della Stagione 10, oltre ad una borsa piena di gadget esclusivi. E per chi non potesse presenziare, niente paura. Tutte le sfide e gli eventi collaterali all’evento saranno trasmesse in diretta streaming su Twitch, YouTube, Twitter, Facebook e all'interno del gioco (cercando il pulsante ‘Guarda in diretta’ una volta effettuato l'accesso). Lo spettacolo avrà inizio ogni giorno alle 12:30 locali (le 18:30 ora italiana) e le partite avranno inizio mezz’ora dopo.

Il programma completo

Il 26 luglio si comincerà con le fasi finali del torneo in modalità Creativa. Otto squadre da quattro giocatori si scontrano nelle finali della World Cup, dopo che giocatori da tutto il mondo si sono sfidati e solo i migliori hanno potuto accedere alla finalissima, a colpi di prove creative. Ora, i capitani guideranno le proprie squadre in battaglia, sfidandosi per un montepremi pazzesco da ben 3 milioni di dollari. Tra le otto squadre finaliste da segnalare la presenza dei ‘Chicken Champions’, capitanata da quello che forse è il più celebre player di Fortnite, ovvero Ninja, al secolo Tyler Blevins. Sempre il 26, ma dalle 22 ora italiana, ci sarà spazio per le finale del torneo ‘Celebrity Pro Am’, in cui un gruppo misto, formato da 50 VIP e da 50 gamer professionisti si sfideranno in battaglia per un montepremi che andrà in beneficenza pari a 3 milioni di dollari. Mentre i presenti potranno godere, ogni giorno, dell’accesso al Fan Festival di Fortnite, un mini parco a tema dal vivo traboccante di attività divertenti, il 27 sarà la volta della finalissima della modalità a coppie, con inizio alle 19 ora italiana. Le migliori 50 coppie al mondo si sfideranno in un torneo senza esclusioni di colpi e alla fine solo una coppia potrà trionfare sul tetto del mondo. Il 28 luglio, per chiudere in bellezza, il programma della Fortnite World Cup 2019 prevede la sfida finale nella categoria singoli. Si partirà alle 18.30, ora italiana, e dopo un’intensa fase di scontri uno contro uno, sarà eletto il più forte giocatore del globo di Fortnite.

Arriva la nuova patch

Intanto, per chi rimarrà comodamente seduto sul divano a giocare, nonostante la calura estiva, ecco che è stato già avviato lo stop dei server in vista del consueto aggiornamento del gioco. Fortnite, infatti, vedrà l'arrivo della nuova patch, la 9.40, con tutta una serie di gustose novità.