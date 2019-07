Fortnite, server offline per l'arrivo della patch 9.40

L’attesa sta per terminare per i fan del Battle Royale del momento. Oggi, 17 luglio, come preannunciato da Epic Games in un Tweet, su Fornite è in arrivo la patch 9.40.

Come accade per ogni update, i server questa mattina sono momentaneamente offline per dare spazio alle operazioni di manutenzione prima dell'aggiornamento.

In Italia, i server del videogioco sono giù dalle ore 10:00: gli utenti potranno ricominciare a giocare al termine dell’aggiornamento, in tarda mattinata.

Con l’update legato alla patch 9.40, sono tante le novità in arrivo: ecco le diverse integrazioni suddivise per modalità.

Novità in arrivo con la patch 9.40

L’aggiornamento 9.40 porta con sé una potente nuova arma, il Fucile Pesante Tattico nelle varianti Epico e Leggendario. Oltre ad introdurre diversi miglioramenti su tutte le piattaforme di gioco, l'update risolve una serie di bug e di problematiche che riguardano la condivisione sui social, l’audio e i glitch grafici.

In Battaglia Reale torna il già citato fucile tattico in una veste completamente rivisitata.

“Fai un salto e prova subito le versioni epiche e leggendarie!”, scrive Epic Games per presentare la nuova arma.

Altre novità in Modalità Creativa e Salva il Mondo

Per quanto riguarda, invece, la Modalità Creativa, nel campo da gioco arriva la nuova isola Kevin fluttuante, dove è possibile costruire una fortezza nel bel mezzo delle acque. Tra le integrazioni troviamo anche il Generatore di palle: “Giochiamo! Aggiungi delle palle con fisica di movimento nel tuo mondo di gioco per creare una varietà di modalità e interazioni di gioco”.

Epic Games ha anche aumentato il numero di canali per attivatori e ricevitori: un’aggiunta pensata per incrementare la difficoltà del gioco.

Su Fornite Salva il Mondo, l’update introduce nuovi incarichi e un eroe a tema per festeggiare i due anni di Fornite. Tra le novità c’è anche la Lama compleanno.