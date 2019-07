Fortnite, le Skin dei 14 Giorni d'Estate sono disponibili nello store

Epic Games ha sorpreso i fan di Fornite offrendo loro una grande opportunità. Gli utenti che non sono riusciti a ottenere tutti i costumi esclusivi in premio come ricompensa durante l’evento ’14 giorni d’estate’, ormai giunto al termine, hanno un’ultima possibilità per aggiudicarseli, potendoli così aggiungere alle proprie Skin.

Nello store del videogioco del 13 luglio sono stati inseriti tutti i costumi dell’evento, acquistabili con la moneta del noto Battle Royale, i V-buck. I prezzi delle Skin esclusive si aggirano tra i 1200 e i 1500 V-buck. Uno dei costumi che ha riscosso più successo durante l’iniziativa esclusiva ’14 giorni d’estate’ è Deriva Estiva, acquistabile con 1500 V-buck. Ricercate anche le Skin Beach Bomber e Doppiogioco, ottenibili rispettivamente in cambio di 1500 V-buck e 1200 V-buck. Ecco tutte le skin disponibili sul negozio di Fortnite del 13 luglio.

Tutte le Skin e i rispettivi prezzi

Ecco la lista dei costumi in vendita sullo Store di Fortnite del 13 luglio 2019:

• Deriva Estiva (Costume): 1500 V-buck

• Beach Bomber (Costume): 1500 V-buck

• Medusa (Deltaplano): 1200 V-buck

• Sfrigolante (Emote): 800 V-buck

• Doppiogioco (Costume): 1200 V-buck

• Fenicottero Reale (Costume): 800 V-buck

• Colpo (Costume): 1200 V-buck

• Piedone (Costume): 1200 V-buck

• Onda di Marea (Copertura): 700 V-buck

Fortnite, Singolarità: dove cercare le maschere della Skin segreta

Da pochi giorni è finalmente disponibile Singolarità: la Skin segreta del Pass Battaglia della Stagione 9. Per conquistarla è necessario essere riusciti a scovare 90 Fortbyte: dei chip ben nascosti nel campo da gioco, la cui ricerca, negli ultimi giorni, ha tenuto impegnati tutti i fan del titolo. I videogiocatori che hanno già superato questa prima impresa sono sicuramente in cerca delle cinque maschere che permettono di differenziare lo stile della Skin: ma dove sono nascoste?

Le maschere permettono di sbloccare diversi colori e sono da cercare a Neopinnacoli, Impianto a Pressione e Sponde del Saccheggio.