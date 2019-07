Fortnite, problemi nella ricezione delle ricompense delle sfide

Nelle ultime ore sui social network sono arrivate diverse segnalazioni da parte dei giocatori di Fortnite di tutto il mondo riguardo dei problemi con la ricezione delle ricompense.

Una volta superata una sfida, alla quale è abbinata una ricompensa, rimane invariato il numero degli accrediti. Il problema riguarda sia le missioni settimanali che quelle dell’evento ’14 giorni d’estate’, in corso dal 25 giugno al 7 luglio. Si tratta di un’iniziativa temporanea che offre ai giocatori una nuova sfida ogni 24 ore.

Epic Games ha prontamente rassicurato i giocatori dichiarando di essere a conoscenza della problematica che verrà risolta la prossima settimana.

La risposta di Epic Games

In un post pubblicato sull’account ufficiale Twitter del noto videogioco, Epic Games, dopo essersi scusata per l’inconveniente, ha rasserenato i giocatori comunicando loro che le ricompense verrano aggiornate non appena il team sarà di rientro dalla pausa.

“Siamo consapevoli che alcuni utenti non ricevono ricompense da alcuni pacchetti di sfide. Ci scusiamo per il disturbo e distribuiremo correttamente i premi guadagnati una volta tornati dalla pausa la prossima settimana”, scrive Epic Games su Twitter.

Sembra quindi che l’azienda abbia concesso agli sviluppatori un meritato periodo di vacanza: il team tornerà attivo poco prima dell’inizio della Stagione 10 e della Fortnite World Cup.

Nel post, Epic Games non accenna a nessun chiarimento riguardo le dinamiche alla base del problema: bisognerà attendere fino alla prossima settimana prima di poter riscattare le ricompense abbinate alle sfide.

Fornite, svelate le sfide della Settimana 9 Stagione 9

Rumors in rete hanno già svelato quelle che probabilmente saranno le nuove sfide della Settimana 9 della Stagione 9 di Fortnite, ancor prima dell’annuncio ufficiale da parte di Epic Games.

Da giovedì 4 luglio, i giocatori del Battle Royale potranno confrontarsi con le seguenti missioni:

• Utilizza lo Sguazzo Trangugio o il barile in differenti partite (0/3) (5 Stelle della Battaglia)

• Visita un pannello fotovoltaico nella neve, nella giungla e nel deserto (0/1) (5 Stelle della Battaglia)

• Fase 1 di 5: Eliminazioni con armi comuni (0/1) (2 Stelle della Battaglia)

• Infliggi danni da colpo alla testa (0/500) (5 Stelle della Battaglia)

• Trova forzieri a Laguna Languida o Borgallegro (0/7) (5 Stelle della Battaglia)

• Sconfiggi gli avversari in differenti luoghi indicati (0/5) (10 Stelle della Battaglia)

• Infliggi danni agli avversari entro 10 secondi dopo essere atterrato da un condotto vulcanico (0/200) (10 Stelle della Battaglia)